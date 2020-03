अमृता फडणवीसांचेही मोदींच्या पावलावर पाऊल

पुणे : माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांनीही सोशल मिडिया सोडण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपण सोशल मिडियातून बाहेर पडणार असल्याचे ट्वीट केल्यानंतर अमृता फडणवीस यांनीही हा निर्णय घेतला आहे.

नरेंद्र मोदी यांचे ट्विट रिट्विट करत अमृता फडणवीस यांनी काही वेळा छोटे निर्णयही पुढचे मार्ग बदलतात. मी सुद्धा आमच्या नेत्यांचे अनुकरण करत असल्याचे म्हणत सोशल मीडियाला रामराम ठोकण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.

लोकसभा निवडणुकीत २०१४ मध्ये भाजपने सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर केला होता. त्याच्य जोरावर भाजपने देशात सत्ता काबीज केली होती. त्यानंतर २०१९ मध्ये सोशल मीडियावरून भाजपने जोरदार प्रचार केला होता. केवळ निवडणुकाच नाही तर इतर वेळीही भाजप आणि नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडियाचा वापर मोठ्या प्रमाणात केलेला आहे.

Sometimes it’s the smallest decision that can change our life forever ! I will follow the path of my leader !! https://t.co/D7l1iZcosS

— AMRUTA FADNAVIS (@fadnavis_amruta) March 2, 2020