Amul price cut News : ‘अमूल’ने घेतला मोठा निर्णय! तब्बल ७०० पेक्षा अधिक उत्पादनांच्या किंमतीत केली घट

Amul price reduction : अमूल ब्रँड अंतर्गत दुग्धजन्य पदार्थांचे मार्केटिंग करणाऱ्या गुजरात कोऑपरेटिव्ह मिल्क मार्केटिंग फेडरेशनने शनिवारी मोठा निर्णय घेतला आहे. यानुसार अमूलने आता बटर,तूप, आईस्क्रीम, फ्रोझन स्नॅक्ससह, बेकरी आणि तब्बल ७०० पेक्षा अधिक उत्पादनांच्या किरकोळ किमती कमी करण्याची घोषणा केली आहे.
तर कमी झालेल्या जीएसटी दरांचा फायदा ग्राहकांना देण्यासाठी कंपनीने हा किमती कमी करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती समोर आली आहे. आता या नवीन किमती २२ सप्टेंबरपासून लागू होणार आहे. गुजरात कोऑपरेटिव्ह मिल्क मार्केटिंग फेडरेशननेएका निवेदनात म्हटले आहे की, ७०० हून अधिक उत्पादन पॅकच्या किंमत यादीत सुधारणा करण्यात आली आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना जीएसटी कपातीचा पूर्ण फायदा मिळेल आणि हे बदल २२ सप्टेंबर पासून लागू होतील.
याशिवाय, हे बदल बटर, तूप, यूएचटी मिल्क, आईस्क्रीम, चीज, चॉकलेट, बेकरी रेंज, फ्रोझन डेअरी आणि बटाट्याचे स्नॅक्स, कंडेन्स्ड मिल्क, पीनट स्प्रेड, माल्ट-आधारित पेये आणि बरेच काही यासारख्या उत्पादन श्रेणींमध्ये करण्यात आले आहेत. अशी माहिती गुजरात कोऑपरेटिव्ह मिल्क मार्केटिंग फेडरेशनने दिली आहे.
नवीन किंमत किती? -
तुपाच्या किमती ४० रुपयांनी कमी होऊन ६१० रुपये प्रति लिटर झाल्या आहेत. बटरची (१०० ग्रॅम) किंमत ६२ रुपयांवरून ५८ रुपये करण्यात आली आहे. अमूल प्रोसेस्ड चीज ब्लॉकची (१ किलो) कमाल किरकोळ किंमत ३० रुपयांनी कमी होऊन ५४५ रुपये प्रति किलो झाली आहे. तर फ्रोझन पनीरची नवीन कमाल किरकोळ किंमत २२ सप्टेंबरपासून लागू होणारी ९९ रुपयांवरून ९५ रुपये होईल.
याशिवाय असंही म्हटले आहे की, "अमूलचा असा विश्वास आहे की किमती कमी केल्याने विविध दुग्धजन्य पदार्थांचा, विशेषतः आइस्क्रीम, चीज आणि बटरचा वापर वाढेल, कारण भारतात दरडोई वापर अजूनही खूप कमी आहे, ज्यामुळे वाढीच्या लक्षणीय संधी निर्माण होतील."
