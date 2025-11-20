देश

Amur Falcon: अमूर ससाण्याची ५४०० किलोमीटरची भरारी; मणिपूरपासून सोमालियापर्यंत पाच दिवसांचा अखंड प्रवास

Satellite Tracking Reveals 5400 km Nonstop Migration: हिवाळ्यात मणिपूर–नागालँडमध्ये येणाऱ्या अमूर ससाणा पक्ष्यांनी पाच दिवसांत तब्बल ५४०० किमी अखंडित प्रवास केला. उपग्रह टॅगिंगमधून समोर आलेल्या या आश्चर्यचकित करणाऱ्या प्रवासाने स्थलांतरित पक्ष्यांच्या क्षमतेचे नवे रहस्य उघडले.
सकाळ वृत्तसेवा
इंफाळ : दरवर्षी निश्चित कालावधीमध्ये हजारो किलोमीटरचा प्रवास करून येणाऱ्या स्थलांतरित पक्ष्यांच्या अचंबित करणाऱ्या प्रवासाचे एक नवे पान उलगडले आहे. पक्षितज्ज्ञांनी केलेल्या अभ्यासात, हिवाळ्यात मणिपूर-नागालँडमध्ये येणाऱ्या अमूर ससाणा पक्ष्यांनी पाच दिवसांमध्ये दररोज सरासरी एक हजार किलोमीटर आणि अरबी समुद्रावरून अखंडित झेप ५४०० किलोमीटरचा टप्पा पार करत आफ्रिकेतील सोमालिया गाठत मुक्काम केला आहे.

