Amur Falcon: अमूर ससाण्याची ५४०० किलोमीटरची भरारी; मणिपूरपासून सोमालियापर्यंत पाच दिवसांचा अखंड प्रवास

इंफाळ : दरवर्षी निश्चित कालावधीमध्ये हजारो किलोमीटरचा प्रवास करून येणाऱ्या स्थलांतरित पक्ष्यांच्या अचंबित करणाऱ्या प्रवासाचे एक नवे पान उलगडले आहे. पक्षितज्ज्ञांनी केलेल्या अभ्यासात, हिवाळ्यात मणिपूर-नागालँडमध्ये येणाऱ्या अमूर ससाणा पक्ष्यांनी पाच दिवसांमध्ये दररोज सरासरी एक हजार किलोमीटर आणि अरबी समुद्रावरून अखंडित झेप ५४०० किलोमीटरचा टप्पा पार करत आफ्रिकेतील सोमालिया गाठत मुक्काम केला आहे. .मध्य आशियातून दरवर्षी हिवाळ्यामध्ये अमूर ससाणा पक्ष्यांचे थवे मणिपूर-नागालँडमध्ये येतात. प्रजननाच्या कालावधीमध्ये या परिसरात मुक्काम केल्यानंतर ते आफ्रिका खंडाच्या दक्षिण भागाकडे झेपावतात..भारतीय वन्यजीव संस्थेने 'मणिपूर अमूर फाल्कन ट्रॅकिंग प्रोजेक्ट'अंतर्गत एक नर आणि दोन मादी पक्ष्यांचे उपग्रह टॅगिंग केले. यातील नर पक्ष्याला अपापनाग असे, तर अलंग व अहू असे दोन मादी पक्ष्यांना नाव देण्यात आले. या प्रवासामध्ये उपग्रहाच्या माध्यमातून त्यांच्यावर अखंडित लक्ष ठेवण्यात आले..त्यामध्ये या पक्ष्यांनी पाच दिवसांमध्ये ५४०० किलोमीटरचे अंतर पार करीत सोमालिया गाठल्याचे 'आयएएस' अधिकारी सुप्रिया साहू यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे. यातील अपापनाग सर्वांत आधी सोमालियात पोहोचला असून, त्याने अखंडित ३००० किलोमीटरचा प्रवास केल्याचेही या निरीक्षणात दिसून आले..सैबेरियातील थंडीमुळे हे पक्षी स्थलांतर करतात आणि मणिपूरमधून आफ्रिकेमध्ये गेल्यानंतर सैबेरियातील परिस्थिती पूर्ववत होईपर्यंत तेथेच राहतात. 'गेल्या वर्षी अमूर ससाणा पक्ष्यांनी असाच प्रवास करीत गिनी आणि सोमालियामध्ये मुक्काम केला होता. हा या पक्ष्यांचा पारंपरिक मार्ग असून, या वर्षी त्यातील तीन पक्ष्यांची निरीक्षणे नोंदविण्यात आली. त्यामध्ये या पक्ष्यांचा अचंबित करणारा प्रवास समोर आला,' असे साहू यांनी सांगितले..असा होतो प्रवासमणिपूर आणि नागालँडच्या भागामध्ये दरवर्षी हिवाळ्यात मध्य आशियातून अमूर ससाण्यांचे थवे येतात. मध्य आशियापासून नागालँडपर्यंत आणि येथून पुढे आफ्रिका खंडाच्या दक्षिण भागापर्यंतचा २२ हजार किलोमीटरचा प्रवास या पक्ष्यांकडून होत असतो. यामध्ये नागालँडमधील दोयांग खोरे त्यांचे मुक्कामाचे महत्त्वाचे ठिकाण आहे. ऑक्टोबरच्या तिसऱ्या आठवड्यापासून नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत या पक्ष्यांचा मुक्काम दोयांग खोऱ्यामध्ये असतो. .शिकारीपासून जतनापर्यंतअमूर ससाणे पूर्वीपासून दोयांग खोऱ्यात येतात आणि स्थानिक लोथा भाषेत त्यांना 'एनिनम' असे म्हटले जाते. त्याचा अर्थ रहस्यमय पक्षी असा होतो. स्थानिकांकडून या पक्ष्यांची बेसुमार शिकार झाली आणि हा पक्षी दुर्मिळ मानला जाऊ लागला. मात्र, वन विभागाने तातडीने पावले उचलली आणि या पक्ष्यांच्या जतनासाठी पावले उचलली. या पक्ष्याच्या शिकार, विक्री-व्यापारावर बंदी घातली. या भागाला पक्षी अभयारण्याचा दर्जा दिला. त्यामुळे अमूर ससाणे पुन्हा मोठ्या प्रमाणात दिसू लागले आहेत. या काळामध्ये ग्रामस्थांकडील एअरगन ३० नोव्हेंबरपर्यंत जमा करावे लागते.