Video: 1000 रुपयांसाठी Ambulance driver ने Pregnant महिलेला सोडलं रस्त्यात

रुग्णवाहिका ही देवदूत सारखे काम करत अनेकदा कित्येकांचे प्राण वाचविते. पण नुकतेच एका रुग्णवाहिकाच्या चालकाने फक्त १००० रुपयांसाठी एका गर्भवती महिलेला भर रस्त्यात सोडल्याची घटना समोर आली आहे. या घटनेने एकच खळबळ माजवली. सध्या या घटनेचा व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल होत आहे. (An ambulance driver in uttar pradesh left a pregnant woman on the side of the road as her family Fails To Pay 1000 rupees)

उत्तर प्रदेशच्या हरिमपूरमधील पंधरी गावातील ही घटना असून या व्हायरल व्हिडिओत गर्भवती महिलेला एका रुग्णवाहिकेने भर रस्त्यात सोडल्याचे दिसते. या महिलेला सोडून ही रुग्णवाहिका त्या ठिकाणहून पसार झाली. व्हिडिओत दिसते की तिला प्रचंड प्रसूती वेदना होत असून तिचे नातेवाईक तिला आधार देताना दिसत आहेत.

गर्भवती महिलेचे कुटूंब १००० रुपये देऊ शकले नाही म्हणून या रुग्णवाहिकेच्या चालकाने तिला भर रस्त्यात सोडले. या घटनेने एकच निषेध व्यक्त केला जात असून रुग्णवाहिका चालकावर कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे.

हा संतापजनक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत असून नेटकरी यावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया देत तीव्र रोष व्यक्त करीत आहे. या घटनेवर प्रशासनाने कठोर पावले उचलत संबंधित रुग्णवाहिकेच्या चालकावर त्वरीत कारवाई करण्याची मागणी नेटकरी करत आहे.