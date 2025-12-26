देश

Gujarat Earthquake Today : पहाटे गुजरात हादरलं; कच्छ भागात भूकंपाचे धक्के, भूकंपशास्त्र विभागाची माहिती

Earthquake Gujarat : गुजरातमध्ये पहाटे भूकंपाचे धक्के जाणवले असून भूकंपशास्त्र विभागाने भूकंपाची तीव्रता आणि केंद्राबाबत माहिती दिली आहे.
Earthquake tremors felt in Gujarat early morning

Sandeep Shirguppe
Updated on

Gujarat Tremors IMD : गुजरात राज्यातील कच्छ परिसरात आज (ता. २६) भूकंपाचे धक्का जाणवले. कच्छ आणि परिसरात झालेल्या भूकंपाची तीव्रता ४.४ रिश्टर स्केल इतकी होती. याबाबतची माहिती माहिती राष्ट्रीय भूकंपशास्त्र विभागाने (National Centre for Seismology) दिली आहे.

