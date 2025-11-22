देश

Mosque Site Excavation : मशिदीच्या उत्खननादरम्यान सापडल्या प्राचीन मूर्ती; भगवान राम-माता सीतेच्या मूर्तीचा समावेश, परिसरात तणाव

Mosque Site Excavation : बांदा (सागर) येथे मशिदीच्या उत्खननादरम्यान भगवान राम-सीतेच्या प्राचीन मूर्ती सापडल्या. मंदिराच्या मागणीवरून दोन समुदायांत तणाव वाढला असून प्रशासनाने बांधकाम थांबवले आहे.
Mosque Site Excavation

Mosque Site Excavation

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Ancient Idols Found : सागर जिल्ह्यातील बांदा तहसीलमधील पापेड गावात उत्खननादरम्यान प्राचीन मूर्ती सापडल्याने गावात मोठी खळबळ उडाली आहे. गावातील एका मशिदीभोवती (Mosques) भिंत बांधण्याचे काम सुरू असताना जमिनीखालून भगवान राम आणि माता सीतेच्या प्राचीन मूर्ती सापडल्या. सापडलेल्या काही मूर्ती तुटलेल्या अवस्थेत आहेत.

Loading content, please wait...
ramayana
Hindu religion
Muslim Community
Hindu Muslim

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com