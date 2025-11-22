Mosque Site Excavation : मशिदीच्या उत्खननादरम्यान सापडल्या प्राचीन मूर्ती; भगवान राम-माता सीतेच्या मूर्तीचा समावेश, परिसरात तणाव

Ancient Idols Found : सागर जिल्ह्यातील बांदा तहसीलमधील पापेड गावात उत्खननादरम्यान प्राचीन मूर्ती सापडल्याने गावात मोठी खळबळ उडाली आहे. गावातील एका मशिदीभोवती (Mosques) भिंत बांधण्याचे काम सुरू असताना जमिनीखालून भगवान राम आणि माता सीतेच्या प्राचीन मूर्ती सापडल्या. सापडलेल्या काही मूर्ती तुटलेल्या अवस्थेत आहेत..हिंदू संघटना, ग्रामस्थांचा मोठा सहभागमूर्ती सापडल्याची बातमी कळताच हिंदू संघटनांचे (Hindu Organizations) प्रतिनिधी आणि ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने घटनास्थळी जमा झाले. त्यांनी मूर्तींची पूजा-अर्चा केली आणि व्यासपीठ तयार करून मूर्तींची स्थापना केली. या ठिकाणी मंदिर बांधण्याची मागणीही करण्यात आली. संघटनांचा असा दावा आहे की, या जागी पूर्वी मंदिर होते; नंतर ते पाडून येथे मशिद बांधण्यात आली..दोन समुदायांमध्ये वादमंदिराच्या मागणीवरून हिंदू आणि मुस्लिम समुदायातील लोकांमध्ये वाद निर्माण झाला. त्यामुळे गावात तणावपूर्ण वातावरण तयार झाले. मुस्लिम समाजाच्या ग्रामस्थांचा दावा आहे की, ही जमीन सुमारे २०० वर्षांपूर्वी मशिदीसाठी देण्यात आली होती. त्यांचे म्हणणे आहे की मूर्ती मशिदीच्या आवारात नव्हे, तर जवळ साठवलेल्या दगडांच्या ढिगाऱ्यात सापडल्या आणि नंतर त्या आवारात आणण्यात आल्या. दोन्ही बाजूंमध्ये वाढलेल्या वादामुळे प्रशासनाची धावपळ उडाली..प्रशासनाचा तातडीचा हस्तक्षेपपरिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिस आणि प्रशासनाचे पथक घटनास्थळी पोहोचले. अधिकाऱ्यांनी दोन्ही गटांशी चर्चा करून परिस्थिती नियंत्रणात आणली. बांदा एसडीएम नवीन ठाकूर यांनी सांगितले, की भिंत बांधण्याचे काम तात्काळ थांबवण्यात आले आहे. त्यांनी स्पष्ट केले, की 'जमीन मशिदीच्या नावावर आहे; मात्र चौकशी पूर्ण होईपर्यंत कोणतेही बांधकाम होणार नाही. सापडलेल्या मूर्ती पोलिसांच्या देखरेखीत ठेवण्यात येतील. पुरातत्व विभागाकडून या मूर्तींचा इतिहास आणि महत्त्व तपासले जाईल. तपास पूर्ण झाल्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाईल.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.