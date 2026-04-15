Andaman Sea tragedy : अंदमान समुद्रात भीषण दुर्घटना; २५० हून अधिक प्रवाशांचा मृत्यू झाल्याची माहिती, मानव तस्करीचा उलगडा

Andman 250 missing passengers boat accident : अंदमान समुद्रात मलेशियाकडे निघालेल्या एका बोटीचा अपघात होऊन अवैधरित्या प्रवास करणाऱ्या सुमारे २५० ते २८० प्रवाशांचा बुडून मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने रोहिंग्या मजूर आणि बांगलादेशी नागरिकांचा समावेश होता. या दुर्घटनेत आतापर्यंत केवळ ९ जणांना वाचवण्यात यश आले असून २५० हून अधिक प्रवासी अद्याप बेपत्ता आहेत..बांगलादेशमधील 'द डेली स्टार' या वृत्तपत्राच्या वृत्तानुसार ही घटना ९ एप्रिल रोजी घडली. अनेक दिवस समुद्रात प्रवास केल्यानंतर खराब हवामान आणि प्रचंड लाटांमुळे बोट उलटल्याची माहिती समोर आली आहे. समुद्रात गस्त घालत असलेल्या जहाजांना काही प्रवासी जिवंत अवस्थेत आढळून आल्यानंतर या दुर्घटनेचा उलगडा झाला.बांगलादेश कोस्ट गार्डचे मीडिया अधिकारी लेफ्टनंट कमांडर सब्बीर आलम सुजान यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 'एमटी मेघना प्राइड' या जहाजाने चिटगावहून इंडोनेशियाकडे जात असताना ९ प्रवाशांना वाचवले. त्यानंतर त्यांना 'मन्सूर अली' या गस्ती जहाजाकडे सोपवण्यात आले..मानव तस्करीचे भीषण वास्तव समोरया दुर्घटनेतून मानव तस्करीच्या मोठ्या जाळ्याचा उलगडा झाला आहे. बचावलेल्या रोहिंग्या नागरिक रफीकुल इस्लाम याने दिलेल्या माहितीनुसार, २ एप्रिल रोजी कुतुपालोंग बाजार परिसरात त्याला नोकरीचे आमिष दाखवून फसवण्यात आले. त्यानंतर टेकनाफमधील राजारछारा भागातील एका घरात त्याला इतर २० ते २५ जणांसह अमानुष परिस्थितीत कैद करून ठेवण्यात आले.पळून जाण्याचा प्रयत्न केल्यास मारहाण केली जात असल्याचा आरोप त्याने केला. तसेच या परिसरातील अनेक घरांचा वापर तस्करी करून आणलेल्या लोकांना कैद ठेवण्यासाठी केला जात असल्याचेही त्याने सांगितले..बोटीत कोंबले शेकडो प्रवासीरफीकुलच्या माहितीनुसार, नंतर सर्वांना एका मोठ्या मासेमारी बोटीत बसवण्यात आले. या बोटीत एकूण सुमारे २८० जण होते. त्यात १५० रोहिंग्या, उर्वरित बांगलादेशी नागरिक, २१ महिला, ४ लहान मुले तसेच १३ तस्कर आणि कर्मचारी यांचा समावेश होता. ४ एप्रिलच्या रात्री सर्वांना छोट्या मासेमारी नौकांमधून समुद्रात नेण्यात आले. बॉर्डर गार्डपासून बचाव करण्यासाठी काही वेळ त्यांना झाडीत लपून बसण्यासही भाग पाडण्यात आले..दमछाक होऊन मृत्यूसमुद्रात खराब हवामान आणि मोठ्या लाटांचा सामना करत असताना तस्करांनी प्रवाशांना मासे व जाळी ठेवण्यासाठी असलेल्या अत्यंत अरुंद कप्प्यांमध्ये कोंबले. यामुळे दमछाक होऊन २५ ते ३० जणांचा आधीच मृत्यू झाल्याचा दावा रफीकुलने केला आहे.लाटांमध्ये बोट उलटलीअखेर प्रचंड लाटांच्या तडाख्यात बोट उलटली आणि ही भीषण दुर्घटना घडली. बांगलादेशी रफीकुल इस्लाम हा दोन लिटर पाण्याच्या बाटलीच्या साहाय्याने कसाबसा वाचला. मात्र इतर प्रवाशांचे काय झाले, याबाबत त्याला काहीच माहिती नाही.शोधमोहीम सुरूचया घटनेनंतर बेपत्ता प्रवाशांचा शोध घेण्यासाठी समुद्रात व्यापक शोधमोहीम सुरू आहे. मात्र अद्याप कोणताही ठोस मागमूस लागलेला नाही. या दुर्घटनेमुळे समुद्रमार्गे होणारी मानव तस्करी आणि स्थलांतरितांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.