बस आणि ट्रकचा भीषण अपघात; 13 प्रवाशी ठार, 4 जण जखमी 

हैदराबाद- आंध्र प्रदेशच्या कुरनुल जिल्ह्यामधील मदारपूरन गावाजवळ बस आणि ट्रकचा भीषण अपघात झाला आहे. रविवारी सकाळी झालेल्या अपघातात 13 लोक ठार झाले असून 4 जण गंभीर जखमी झाले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार जखमींना जवळच्या सरकारी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. त्यांच्यावर उपचार सुरु आहेत.

कुरनुलच्या पोलिस अधिक्षकांनी सांगितलं की, वाहनामधून 18 लोक प्रवास करत होते. हा अपघात कुरनुलपासून जवळपास 25 किलोमीटर दूर असणाऱ्या मदारहपुरमजवळ वेलदुर्ती मंडलजवळ रविवारी सकाळी 4 वाजता झाला आहे. या अपघातात चालकाचा जागीच मृत्यू झाला आहे. एनएनआयने यासंदर्भातीव वृत्त दिलं आहे.

Andhra Pradesh: 13 people killed, 4 injured in a collision between a bus and a truck near Madarpur village in Veldurti Mandal, Kurnool district in the early morning hours; injured admitted to Government General Hospital pic.twitter.com/Ve1hHqTBkZ

— ANI (@ANI) February 14, 2021