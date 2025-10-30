Crime News : त्यानं आयुष्य उद्धवस्त केलं, आता आम्हाला जगायचं नाही... पती-पत्नीने सेल्फी घेत संपविले जीवन; ३ वर्षांचा चिमुकला पोरका

Summaryपूर्णिमा काही दिवस मोहनसोबत गेली होती पण नंतर पतीकडे परत आली.मानसिक तणावामुळे दोघांनीही आत्महत्या केली आणि व्हिडिओ, सुसाईड नोट सोडली.घटनेनंतर त्यांचा तीन वर्षांचा मुलगा अनाथ झाला असून मोहनला पोलिसांनी अटक केली..आंध्र प्रदेशातील एलुरू जिल्ह्यातील एका जोडप्याने विष प्राशन करून जीवन संपवले. मृत्यूपूर्वी एका तरुणाला यासाठी जबाबदार धरत एक व्हिडिओ बनवला होता आणि म्हटले होते की त्यांना आता जगायचे नाही. घटनेनंतर पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून मृतदेह ताब्यात घेतले, शवविच्छेदनासाठी पाठवले आणि प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे. पीडित दाम्पत्याच्या कुटुंबाने आरोपींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. .एलुरू जिल्ह्यातील भीमाडोल गावातील रहिवासी गुंडुमोलू सुधाकर आणि भानु पूर्णिमा (२२) यांनी विष प्राशन करून आत्महत्या केली. त्यांचा पाच वर्षांपूर्वी प्रेमविवाह झाला होता. लग्नानंतर सर्व काही व्यवस्थित चालले होते. ते आपला उदरनिर्वाह करण्यासाठी सिमेंट कारखान्यात काम करत होते. दरम्यान, पूर्णिमा त्याच गावातील रहिवासी कटारी मोहनशी भेटली. मैत्रीचे रूपांतर प्रेमात झाले. सुधाकरला तिच्या वागण्यावर संशय आला. जेव्हा त्याने आपल्या पत्नीला या प्रकरणाबद्दल विचारले तेव्हा कुटुंबात मतभेद होऊ लागले..दरम्यान, पूर्णिमा सुमारे १५ दिवसांपूर्वी बेपत्ता झाली. पतीने पोलिस स्टेशनमध्ये बेपत्ता व्यक्तीची तक्रार दाखल केली तेव्हा तपासात असे दिसून आले की ती मोहनसोबत गेली होती. पण काही दिवसांनी पूर्णिमा तिच्या पतीकडे परत आली. पूर्णिमा मोहनकडे परत आल्यापासून तिचा पती सुधाकर मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ होता. दरम्यान, या जोडप्याने एक व्हिडिओ बनवला आणि तो मित्र आणि नातेवाईकांना पाठवला. त्यांनी एक सुसाईड नोट देखील सोडली. त्यांनी त्यापूर्वी एक सेल्फी देखील काढला होता..Maharashtra Crime : ती असुरक्षितच; साताऱ्यामध्ये महिला डॉक्टरने संपवली जीवनयात्रा, मुंबईमध्ये प्रेयसीला मारत प्रियकराने जीवन संपविले.विष प्राशन करून आत्महत्या व्हिडिओमध्ये त्यांनी सांगितले की त्यांना आता जगायचे नाही आणि नंतर दोघांनीही विष प्राशन केले. पूर्णिमा म्हणाली की त्यांच्या मृत्यूसाठी कटारी मोहन जबाबदार आहे. तिने आरोप केला की त्याने तिला आमिष दाखवून पळवून नेले. विष प्राशन केल्यानंतर, बेशुद्ध झालेल्या जोडप्याला रुग्णालयात नेण्यात आले, जिथे पूर्णिमाचा सोमवारी उपचारादरम्यान मृत्यू झाला, तर सुधाकरचा मंगळवारी पहाटे मृत्यू झाला. .या घटनेमुळे त्यांचा तीन वर्षांचा मुलगा अनाथ झाला आहे. पूर्णिमाच्या जबाबावरून पोलिसांनी मोहनला अटक केली. भिमाडोलू पोलिसांनी सांगितले की या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. ही घटना स्थानिक पातळीवर चर्चेचा विषय बनली आहे..FAQs प्र.१. ही घटना कुठे घडली? ➡️ ही घटना आंध्र प्रदेशातील एलुरू जिल्ह्यातील भीमाडोल गावात घडली.प्र.२. आत्महत्या करणाऱ्या दाम्पत्याची नावे काय आहेत? ➡️ गुंडुमोलू सुधाकर आणि भानु पूर्णिमा ही दाम्पत्याची नावे आहेत.प्र.३. त्यांनी आत्महत्या का केली? ➡️ पूर्णिमाचे कटारी मोहनसोबत संबंध असल्याने पती-पत्नीमध्ये वाद निर्माण झाले आणि त्यांनी तणावाखाली आत्महत्या केली.प्र.४. मृत्यूपूर्वी त्यांनी काय केले? ➡️ त्यांनी एक व्हिडिओ आणि सुसाईड नोट तयार केली, तसेच एक सेल्फी घेतला.प्र.५. आत्महत्येसाठी कोण जबाबदार धरले गेले? ➡️ पूर्णिमाने तिच्या व्हिडिओत कटारी मोहनला जबाबदार ठरवले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.