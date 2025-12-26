आयुर्वेदिक डॉक्टरांना शस्त्रक्रिया करण्याची परवानगी; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, पण ॲलोपॅथिक डॉक्टरांचा विरोध

आंध्र प्रदेश सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. ज्यामध्ये प्रशिक्षित पदव्युत्तर आयुर्वेदिक डॉक्टरांना स्वतःहून काही विशेष शस्त्रक्रिया करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. या निर्णयाचा उद्देश प्राचीन आयुर्वेदिक प्रणालीला आधुनिक औषधांशी जोडणे आहे. इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA) ने या आदेशाला तीव्र विरोध केला आहे. IMA म्हणते की, हे रुग्णांसाठी धोकादायक असू शकते आणि दोन्ही प्रणालींचे मिश्रण करणे चुकीचे आहे..आंध्र प्रदेशचे आरोग्य मंत्री सत्य कुमार यादव यांनी या आदेशाला मान्यता दिली. हा निर्णय २०२० च्या भारतीय औषध केंद्रीय परिषद सुधारणा नियमावली आणि राष्ट्रीय भारतीय औषध प्रणाली आयोग (NCISM) च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार घेण्यात आला. या अंतर्गत प्रशिक्षित पदव्युत्तर आयुर्वेदिक डॉक्टर आता ५८ प्रकारच्या शस्त्रक्रिया स्वतःहून करू शकतील..आरोग्यमंत्र्यांनी आयुष विभागाचे संचालक के. दिनेश कुमार आणि इतर अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. त्यांनी राज्यात पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू करण्याचे ऑपरेशन थिएटर, शस्त्रक्रिया उपकरणे आणि इतर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले. राज्यात सध्या विजयवाडा येथील डॉ. एनआरएस सरकारी आयुर्वेद महाविद्यालयाव्यतिरिक्त दोन खाजगी आयुर्वेद महाविद्यालये आहेत..Politics: मोठी बातमी! राज्याच्या राजकारणात उलथापालथ; विधानसभा उपाध्यक्षांनी दिला राजीनामा, कारण....५८ शस्त्रक्रियांपैकी ३९ शस्त्रक्रिया सामान्य शस्त्रक्रियेशी संबंधित होत्या. उर्वरित १९ शस्त्रक्रिया शालक्य पद्धतीशी संबंधित होत्या, ज्यामध्ये डोळे, कान, नाक, घसा, डोके, तोंड आणि दात यांच्या उपचारांचा समावेश आहे. काही प्रमुख शस्त्रक्रिया आणि प्रक्रियांमध्ये संसर्गजन्य रोगांवर उपचार, जखमांवर टाके घालणे, मूळव्याध आणि भेगांवर उपचार, त्वचा कलम करणे, गाठी आणि ट्यूमर काढून टाकणे, मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, अपघातांमुळे खराब झालेले ऊती काढून टाकणे इत्यादींचा समावेश आहे..आयएमएचे अध्यक्ष डॉ. दिलीप पी. भानुशाली यांनी या आदेशाला "खरोखरच त्रासदायक" म्हटले आणि ते "मिक्सोपॅथी" असल्याचे म्हटले, ज्याला आयएमए गेल्या १० वर्षांपासून विरोध करत आहे. ते म्हणाले, "आम्ही आयुर्वेदाचा आदर करतो, परंतु त्याचा त्याच्या मूळ आणि खऱ्या स्वरूपात प्रचार केला पाहिजे. आधुनिक औषधांमध्ये ते का मिसळावे?".आयएमएचा असा विश्वास आहे की, या निर्णयामुळे रुग्णांसाठी अडचणी निर्माण होतील आणि ही एक गंभीर चूक असेल. डॉ. दिलीप म्हणतात, "शस्त्रक्रिया हे सोपे कौशल्य नाही. एमबीबीएस डॉक्टरांना ते शिकण्यासाठी सुमारे १० वर्षे लागतात. आयुर्वेदिक डॉक्टरांना वेगळ्या विज्ञानावर आधारित प्रशिक्षण दिले जाते. याचा निषेध करण्यासाठी आयएमए एक निवेदन सादर करेल. २७-२८ डिसेंबर २०२५ रोजी अहमदाबाद येथे होणाऱ्या १०० व्या अखिल भारतीय वैद्यकीय परिषदेत हा मुद्दा एक प्रमुख अजेंडा असेल.".Delivery Workers Strike: ऑनलाइन ऑर्डर ठप्प होणार? डिलिव्हरी कर्मचारी देशव्यापी संप पुकारणार; कधी अन् का?.हा निर्णय २३-२४ डिसेंबर २०२५ च्या सुमारास घेण्यात आला. आयएमएने २६ डिसेंबर २०२५ रोजी आपला निषेध नोंदवला. सरकारचा दावा आहे की, यामुळे आरोग्यसेवा सुधारेल आणि प्राचीन ज्ञान आधुनिक पद्धतींशी जोडले जाईल, परंतु आयएमए याला रुग्णांच्या सुरक्षिततेसाठी धोका मानते. यापूर्वी, आयएमएने जून २०२५ मध्ये "मिक्सोलॉजी" ला विरोध केला होता आणि पॉंडिचेरीच्या जेआयपीएमईआर येथे बीएएमएस-एमबीबीएस मिश्र अभ्यासक्रमाचा निषेध केला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.