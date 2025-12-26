देश

आयुर्वेदिक डॉक्टरांना शस्त्रक्रिया करण्याची परवानगी; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, पण ॲलोपॅथिक डॉक्टरांचा विरोध

Ayurvedic Doctor Surgery Permission News: आंध्र प्रदेश सरकारच्या एका निर्णयामुळे आयुर्वेदिक आणि आधुनिक औषधांचे डॉक्टर आमनेसामने आले आहेत. सरकारने आयुर्वेदिक डॉक्टरांना शस्त्रक्रिया करण्याची परवानगी दिली आहे.
Ayurvedic Doctor Surgery Permission

Ayurvedic Doctor Surgery Permission

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

आंध्र प्रदेश सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. ज्यामध्ये प्रशिक्षित पदव्युत्तर आयुर्वेदिक डॉक्टरांना स्वतःहून काही विशेष शस्त्रक्रिया करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. या निर्णयाचा उद्देश प्राचीन आयुर्वेदिक प्रणालीला आधुनिक औषधांशी जोडणे आहे. इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA) ने या आदेशाला तीव्र विरोध केला आहे. IMA म्हणते की, हे रुग्णांसाठी धोकादायक असू शकते आणि दोन्ही प्रणालींचे मिश्रण करणे चुकीचे आहे.

Loading content, please wait...
Andhra Pradesh
doctor
surgery
orthopedic surgery
Protest
Ayurvedic remedies

Related Stories

No stories found.