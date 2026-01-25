Crime News : लग्नास नकार, महिलेने सुडातून एक्स बॉयफ्रेंडच्या पत्नीला टोचले एचआयव्हीचे इंजेक्शन, 'असा' झाला खुलासा

आंध्र प्रदेशातील कुरनूल जिल्ह्यात एक अत्यंत धक्कादायक आणि संतापजनक घटना समोर आली आहे. एका महिलेच्या प्रेमसंबंधातील नात्यातून निर्माण झालेल्या रागामुळे तिने आपल्या माजी प्रियकराच्या पत्नीला – जी एक डॉक्टर आहे तिला मुद्दामहून एचआयव्ही पॉझिटिव्ह रक्ताचे इंजेक्शन टोचले. या प्रकरणात पोलिसांनी मुख्य आरोपी महिलेसह एका नर्स आणि तिच्या दोन मुलांना अटक केली आहे. .घटना कशी घडवून आणली? पीडित महिला कुरनूलमधील एका खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयात सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहे. ९ जानेवारी २०२६ रोजी दुपारी सुमारे २:३० वाजता ती स्कूटरवरून घरी परतत असताना विनायक घाट परिसरात दोन तरुणांनी दुचाकीने मुद्दाम तिच्या स्कूटरला धडक दिली. अपघातात जखमी झालेल्या पीडितेला मदतीचा बहाणा करत मुख्य आरोपी बी. बोया वसुंधरा (वय ३४) घटनास्थळी गेली. रिक्षात बसवताना तिने गुपचूप पीडितेच्या शरीरात एचआयव्ही पॉझिटिव्ह रक्ताचे इंजेक्शन टोचले. त्यामुळे पीडित महिला वेदनेने तडफडू लागली. यानंतर सगळे आरोपी पळून गेले..Crime: लग्नात ४५ लाख खर्च, तरीही लोभ कायम; आधी हनिमून साजरा, नंतर पतीनं बोटीवर भयानक कट रचला, नवविवाहितेसोबत काय घडलं?.एक्स बॉयफ्रेंडवर उगवला सूडमिळालेल्या माहितीनुसार, वसुंधरा ही पीडितेच्या पतीची (जो स्वतः डॉक्टर आहे) माजी प्रेमिका होती. प्रियकराने दुसऱ्या महिलेशी लग्न केल्याचा राग मनात धरून तिने हे घातक कृत्य केले. या कटात तिला कोंग ज्योती नावाच्या नर्सने (एका खाजगी रुग्णालयात कार्यरत) मदत केली. नर्सने सरकारी रुग्णालयातील एचआयव्ही पॉझिटिव्ह रुग्णांकडून 'संशोधनासाठी' रक्ताचे नमुने गोळा केले आणि ते रेफ्रिजरेटरमध्ये साठवले. हे रक्त नंतर अपघाताचे नाटक रचून पीडितेला इंजेक्शनद्वारे सोडण्यात आले. या कटात नर्सच्या दोन मुलांचाही सहभाग होता, ज्यांनी अपघात घडवून आणला.पोलिसांची कारवाईपीडितेच्या पतीने १० जानेवारी रोजी कुरनूल शहर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. तांत्रिक तपास, सीसीटीव्ही फुटेज आणि इतर पुराव्यांच्या आधारे पोलिसांनी २४ जानेवारी २०२६ रोजी चारही आरोपींना अटक केली. यामध्ये वसुंधरा, नर्स कोंग ज्योती आणि तिची दोन मुले यांचा समावेश आहे. .आरोपींवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२६(२) (गंभीर दुखापत), ११८(१) (गुन्हेगारी कट), २७२ (विषारी पदार्थाने जीवघेणा हल्ला) आणि ३(५) (सामूहिक गुन्हे) अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. अधिक तपास सुरू असून, पीडितेच्या आरोग्याची तपासणी सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.