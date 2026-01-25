देश

Crime News : लग्नास नकार, महिलेने सुडातून एक्स बॉयफ्रेंडच्या पत्नीला टोचले एचआयव्हीचे इंजेक्शन, 'असा' झाला खुलासा

Andhra Pradesh Crime : या गुन्ह्यात एका नर्सने एचआयव्ही पॉझिटिव्ह रक्त पुरवून मदत केल्याचा आरोप आहे. नर्सच्या दोन मुलांनी अपघात घडवून आणण्यात सहभाग घेतल्याचे पोलिसांनी सांगितले. पोलिसांनी चारही आरोपींना अटक करून गंभीर कलमांखाली गुन्हे दाखल केले आहेत.
Police investigation underway in the Kurnool HIV injection attack case where a woman allegedly targeted her ex-boyfriend’s wife in a revenge plot.

आंध्र प्रदेशातील कुरनूल जिल्ह्यात एक अत्यंत धक्कादायक आणि संतापजनक घटना समोर आली आहे. एका महिलेच्या प्रेमसंबंधातील नात्यातून निर्माण झालेल्या रागामुळे तिने आपल्या माजी प्रियकराच्या पत्नीला – जी एक डॉक्टर आहे तिला मुद्दामहून एचआयव्ही पॉझिटिव्ह रक्ताचे इंजेक्शन टोचले. या प्रकरणात पोलिसांनी मुख्य आरोपी महिलेसह एका नर्स आणि तिच्या दोन मुलांना अटक केली आहे.

