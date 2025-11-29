Unique Wedding Tradition : नवरोबा साडी अन् दागिन्यासह सजतो, तर नवरी शर्टपॅन्ट घालून मांडवात येते; इथे वर्षानुवर्षे सुरु आहे अनोखी परंपरा...

भारतात आजही बऱ्याच ठिकाणी जुन्या परंपरा पाळल्या जातात. अशीच एक पंरपरा आंध्र प्रदेशातील प्रकाशम जिल्ह्यातील काही गावांतही पाळली जाते. या गावांत विवाहापूर्वीच्या धार्मिक विधी दरम्यान पुरुष महिलांचे आणि महिला पुरुषांचे वेश धारण करतात. म्हणजे लग्नाच्या आधी नवरोबा नवरीप्रमाणे साडी आणि दागिन्यासह सजतो, नवरी नवरोबाप्रमाणे शर्टपॅन्ट घालून मांडवात येते. वर्षानुवर्षांपासूनची ही परंपरा आजही येथील नागरिकांकडून पाळली जाते. .या ठिकाणी विवाहाच्या एक दिवसापूर्वी नवरदेव आणि नवरी एकमेकांचे वेश धारण करतात. त्यानंतर कुळदेवतेची पुजा केली जाते. यावेळी नवरोब नवरीप्रमाणे साडी आणि दागिने घालून वरात काढतो. तर नवरी शर्ट पॅन्ट घालून मांडवात येते. स्थानिकांच्या मते अशा प्रकारे वेश बदल्याने कुळदेवता प्रसन्न होते आणि लग्नकार्य विघ्नाशिवाय पार पडतं. पुजा झाल्यानंतर नवरदेव आणि नवरी पुन्हा सामान्य वेशभूषा करतात. त्यानंतर विवाहाचा मुख्य सोहळा पार पडतो..Viral Video : हेल्मेट न घातल्यामुळे माजी सैनिकाला भररस्त्यात पोलिसांकडून लाथाबुक्क्यांनी मारहाण; नागरिकांत तीव्र संताप.महत्त्वाचे म्हणजे अलीकडेच कोलुकुला गावातील बत्तुला कुटुंबात झालेल्या एका विवाह सोहळ्यातही ही परंपरा पार पाळण्यात आली होती. यावेळी नवरदेव असलेल्या शिव गंगुराजूला नवरीप्रमाणे सजवण्यात आलं होतं. तर नवरी नंदिनीला नवरदेवाच्या कपडे घालण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांची वरातही काढण्यात आली होती. कुळदेवतेची पूजा केल्यानंतर विवाह पार पडला होता..Viral Video: 'अरे भाई, तो माझा मित्र आहे...', रांचीमध्ये पोहचताच रोहित शर्माची सुरक्षारक्षकासोबत 'बिहारी स्टाईल' मस्करी.दुसरीकडे आंध्रप्रदेशातील नागुलुप्पलापाडू येथे 'अंकम्मा थाळी जातरा' हा एक अनोखा सण सुद्धा साजरा केला जातो. यावेळी विवाहित महिला पुरुषांसारख्या आणि पुरुष महिलांसारखे वेश परिधान करतात. पुरुषांच्या रूपात सजलेल्या महिला आणि महिलांच्या रूपात सजलेले पुरुष देवीची पूजा करतात आणि मनोकामना व्यक्त करतात. हा उत्सव तीन वर्षांतून एकदा येतो. तीन दिवस मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जातो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.