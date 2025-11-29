देश

Unique Wedding Tradition : नवरोबा साडी अन् दागिन्यासह सजतो, तर नवरी शर्टपॅन्ट घालून मांडवात येते; इथे वर्षानुवर्षे सुरु आहे अनोखी परंपरा...

Ancient Prakasam District Ritual Continues : या राज्यात लग्नाच्या आधी नवरोबा नवरीप्रमाणे साडी आणि दागिन्यासह सजतो, नवरी नवरोबाप्रमाणे शर्टपॅन्ट घालून मांडवात येते. ही अनोखी परंपरा बऱ्याच वर्षांपासून सुरु आहे.
Andhra Pradesh Unique Wedding Tradition

Andhra Pradesh Unique Wedding Tradition

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

भारतात आजही बऱ्याच ठिकाणी जुन्या परंपरा पाळल्या जातात. अशीच एक पंरपरा आंध्र प्रदेशातील प्रकाशम जिल्ह्यातील काही गावांतही पाळली जाते. या गावांत विवाहापूर्वीच्या धार्मिक विधी दरम्यान पुरुष महिलांचे आणि महिला पुरुषांचे वेश धारण करतात. म्हणजे लग्नाच्या आधी नवरोबा नवरीप्रमाणे साडी आणि दागिन्यासह सजतो, नवरी नवरोबाप्रमाणे शर्टपॅन्ट घालून मांडवात येते. वर्षानुवर्षांपासूनची ही परंपरा आजही येथील नागरिकांकडून पाळली जाते.

Loading content, please wait...
Andhra Pradesh
Tradition

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com