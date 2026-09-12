मासिक पाळी आली की गाव सोडावं लागतं, प्रसूतीनंतरही २१ दिवस वनवास; आंध्र प्रदेशातील धक्कादायक प्रथा...

आंध्र प्रदेशातील श्री सत्य साई जिल्ह्यातून महिलांशी संबंधित धक्कादायक वास्तव समोर आलं आहे. देश डिजिटल युगात पुढे जात असताना मदाकासिरा मतदारसंघातील रोल्ला मंडलमधील गोल्लाहट्टी गावांमध्ये मासिक पाळी आणि प्रसूतीच्या काळात महिलांना गावाबाहेर वेगळं ठेवण्याची जुनी प्रथा आजही सुरू असल्याची माहिती आहे..या महिला ज्या झोपडीत राहतात त्या झोपड्यांना स्थानिक पातळीवर ‘मैला गुडिसेलु’ किंवा ‘माइल हट’ असं म्हटलं जातं. एखाद्या मुलीला किंवा महिलेला मासिक पाळी सुरू झाली की तिला घराबाहेर, गावाच्या सीमेपासून दूर असलेल्या या झोपडीत पाठवलं जातं. साधारण तीन ते पाच दिवस तिला कुटुंबापासून दूर राहावं लागतं. पाळी संपल्यानंतर आंघोळ केल्यावरच तिला पुन्हा घरात प्रवेश दिला जातो..Premium|Kolhapur Tourism : अंबाबाई-पन्हाळगडापलीकडचं कोल्हापूर; निसर्ग आणि इतिहासाच्या आडवाटांची सफर.प्रसूतीनंतरची परिस्थिती तर आणखी गंभीर आहे. बाळाला जन्म दिल्यानंतर आई आणि नवजात बाळाला तब्बल २१ दिवसांपासून महिनाभरापर्यंत गावाबाहेरच राहावं लागतं. या काळात महिलांना गावातील विहीर, हँडपंप किंवा मंदिराला स्पर्श करण्याची परवानगी नसते. त्यांच्यासाठी भांडी आणि कपडेही वेगळे ठेवले जातात. कुटुंबातील सदस्य जेवण आणून तेही काही अंतरावर ठेवतात..ही प्रथा मोडली तर ग्रामदेवता किंवा कुलदेवता नाराज होतील, असा काही ग्रामीणांचा समज आहे. त्यातून जनावरं आजारी पडतील किंवा पिकांचं नुकसान होईल, अशी भीतीही व्यक्त केली जाते. नियम मोडणाऱ्या कुटुंबाला दंड किंवा सामाजिक बहिष्काराची धमकी दिली जाते..गावाबाहेरील या झोपड्यांमध्ये वीज, शौचालय आणि स्वच्छ पाण्यासारख्या मूलभूत सुविधांचाही अभाव असतो. पावसाळा आणि थंडीच्या दिवसांत महिलांची मोठी गैरसोय होते. झुडपं आणि जंगल परिसरामुळे साप, विंचू यांसारख्या विषारी जीवांचाही धोका असतो..Kolhapur : वंशाच्या दिव्याचा हट्ट अन् विवाहितेचा अंत! कणकेतून गूळ खाल्ल्याने मुलगा होत नाही, हे सांगण्याची आली वेळ; गर्भवती महिलांमध्ये दिसणारं 'सायकॉसीस' काय आहे?.महिन्यातून काही दिवस अशा परिस्थितीत राहावं लागल्याने शाळा-कॉलेजमध्ये जाणाऱ्या मुलींच्या शिक्षणावरही परिणाम होतो. काही ठिकाणी महिलांसाठी पाणी, वीज आणि शौचालयाच्या सुविधांसह सामुदायिक केंद्रं उभारण्यात आली आहेत. स्वयंसेवी संस्थांकडूनही जनजागृतीचे प्रयत्न झाले. मात्र, त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.