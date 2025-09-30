देश

Mission Shakti: अंगणवाडी सेविकेच्या समर्पणाची कहाणी; सरकारी प्रशिक्षणाच्या बळावर दोन कुपोषित मुलांचे बदलले जीवन

Anganwadi Worker: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील 'मिशन शक्ती ५.०' या मोहिमेमुळे ग्रामीण समाजात सकारात्मक बदल घडू लागले आहेत. फर्रुखाबाद जिल्ह्यातील रतनपूर रम्हौआ तालुक्यामधील राजेपूर येथे अंगणवाडी सेविका आशा या बदलाचे प्रेरणादायी उदाहरण ठरल्या आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील ‘मिशन शक्ती ५.०’ या मोहिमेमुळे ग्रामीण समाजात सकारात्मक बदल घडू लागले आहेत. फर्रुखाबाद जिल्ह्यातील रतनपूर रम्हौआ तालुक्यामधील राजेपूर येथे अंगणवाडी सेविका आशा या बदलाचे प्रेरणादायी उदाहरण ठरल्या आहेत. त्यांनी समर्पण, प्रशिक्षण आणि उपलब्ध संसाधनांचा योग्य वापर करून कुपोषित असलेल्या दोन जुळ्या मुलांना निरोगी जीवन दिले आणि संपूर्ण गावासाठी आदर्श निर्माण केला.

women
worker
Development
Rural Development
Anganwadi
women empowerment

