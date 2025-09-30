Mission Shakti: अंगणवाडी सेविकेच्या समर्पणाची कहाणी; सरकारी प्रशिक्षणाच्या बळावर दोन कुपोषित मुलांचे बदलले जीवन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील ‘मिशन शक्ती ५.०’ या मोहिमेमुळे ग्रामीण समाजात सकारात्मक बदल घडू लागले आहेत. फर्रुखाबाद जिल्ह्यातील रतनपूर रम्हौआ तालुक्यामधील राजेपूर येथे अंगणवाडी सेविका आशा या बदलाचे प्रेरणादायी उदाहरण ठरल्या आहेत. त्यांनी समर्पण, प्रशिक्षण आणि उपलब्ध संसाधनांचा योग्य वापर करून कुपोषित असलेल्या दोन जुळ्या मुलांना निरोगी जीवन दिले आणि संपूर्ण गावासाठी आदर्श निर्माण केला..चिंताजनक परिस्थिती आणि आशाताईंचा निर्धारबृजेश कुमार आणि साधना देवी यांच्या नाभ्या आणि सोहन या जुळ्या मुलांना कुपोषणाचा गंभीर त्रास सुरू होता. नाभ्याचे वजन वयाच्या मानाने खूपच कमी होते, तर सोहनची उंची समाधानकारक नव्हती. मुलांचे आरोग्य धोक्यात असल्याचे पाहून आशाताईंनी केवळ कर्तव्य म्हणून नव्हे, तर त्यांचे जीवन बदलण्याचा निर्धार केला..प्रशिक्षण आणि सरकारी मदतीने मिळाली दिशायोगी सरकारच्या ‘मिशन शक्ती’ आणि ‘पोषण अभियान’ यामधून मिळालेल्या विशेष प्रशिक्षणाने आशाताईंना योग्य मार्गदर्शन मिळाले. त्यांनी कुटुंबाला पौष्टिक आहाराचे महत्त्व समजावले.• नाभ्याच्या आईला हिरव्या भाज्या, डाळी आणि घरचा दलिया देण्याचा सल्ला दिला.• सोहनच्या वडिलांना प्रथिने आणि कॅल्शियमयुक्त आहाराची गरज स्पष्ट केली.तसेच कुटुंबाला सरकारी पूरक पोषण आहार योजना आणि राष्ट्रीय पुनर्वसन केंद्र (NRC) यांच्याशी जोडले. आशा सांगतात, “NRC मध्ये मुलांना वैद्यकीय काळजी आणि सूक्ष्म पोषण मिळाले. काही दिवसांतच त्यांच्या आरोग्यात सुधारणा दिसू लागली.”NRC मधून परतल्यानंतरही आशांनी प्रयत्न सुरू ठेवले. त्यांनी नियमित घरी भेटी देणे, महिन्याला वजन व उंची तपासणे आणि पोषणासंबंधी मार्गदर्शन करणे सुरू ठेवले..सहा महिन्यांत यशआशाताईंच्या अथक प्रयत्नांचा परिणाम सहा महिन्यांत दिसू लागला. नाभ्याचे वजन आता सामान्य श्रेणीत आले आणि सोहनच्या उंचीतही वाढ झाली. मुलांच्या चेहऱ्यावर फुललेले हसू आणि पालकांचा आनंद पाहून आशांना आपल्या कार्याचा अभिमान वाटला.आशाताई म्हणाल्या, “ही फक्त माझी नोकरी नव्हती, तर मुलांचे भविष्य वाचवण्याची संधी होती. ‘मिशन शक्ती’ आणि ‘पोषण अभियान’मधील प्रशिक्षणामुळे मला योग्य दिशा मिळाली. आता नाभ्या आणि सोहन निरोगी झाल्याचे पाहून माझ्या प्रयत्नांचे यश दिसते.”.गावासाठी प्रेरणादायी आदर्शआशाताईंच्या कार्यामुळे गावातील इतर कुटुंबेही पोषण आणि स्वच्छतेकडे अधिक लक्ष देऊ लागली आहेत. त्यांचा उत्साह आणि निष्ठा यावरून हे स्पष्ट होते की महिलांना योग्य प्रशिक्षण आणि साधने मिळाल्यास त्या समाजात मोठा बदल घडवू शकतात..Women Empowerment : नीतू जोशी आणि मिआम ट्रस्टचा आदिवासी महिलांसाठी पुढाकार!.‘मिशन शक्ती’मुळे महिलांना सुरक्षा, सन्मान आणि स्वावलंबनाचा नवा मार्ग मिळत आहे. आशांसारख्या अंगणवाडी सेविका या मोहिमेचा चेहरा बनून चिमुकल्यांचे भविष्य सुधारत आहेत आणि महिला सक्षमीकरणाचे जिवंत उदाहरण सादर करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.