Anganwadi: अंगणवाडी सेविकांना मिळणार स्मार्टफोन! योगींच्या UP मध्ये अंगणवाडी झाली हायटेक

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यातील महिला सक्षमीकरण आणि बालविकास विभागाला मोठी डिजिटल भेट दिली आहे. लखनौमध्ये आयोजित एका भव्य कार्यक्रमात त्यांनी सुमारे ७० हजार अंगणवाडी सेविकांना स्मार्टफोन वितरित केले असून, मिशन रोजगारअंतर्गत नियुक्ती पत्रांचेही वाटप केले आहे..सोमवारी (३० मार्च २०२६) झालेल्या या कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी अंगणवाडी सेवा अधिक पारदर्शक आणि हायटेक करण्यावर भर दिला. यामुळे राज्यातील कुपोषण निर्मूलन आणि लसीकरण मोहिमेला मोठी गती मिळणार आहे..डिजिटल युगाची सुरुवात: 'रिअल टाइम' अपडेट मिळणारमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे स्मार्टफोन वाटप करताना म्हणाले की स्मार्टफोनमुळे आता मुलांचे पोषण, लसीकरण आणि महिलांच्या आरोग्याशी संबंधित सर्व माहिती 'रिअल टाइम'मध्येपोर्टलवर अपडेट करता येईल.कागदी कामाचा बोजा कमी होऊन कामात पारदर्शकता येईल, ज्यामुळे राज्याच्या रँकिंगमध्येही सुधारणा होईल. प्रत्येक अंगणवाडी केंद्र आता एका 'डिजिटल सेवा केंद्रा'च्या रूपात विकसित होईल..केवळ फोनच नाही, तर आधुनिक उपकरणेही!अंगणवाडी केंद्रांना सक्षम करण्यासाठी सरकारने केवळ स्मार्टफोनच दिले नाहीत, तर आरोग्य तपासणीसाठी खालील साहित्याचाही पुरवठा केला आहे:स्टेडिओमीटर: १.३३ लाखांहून अधिक (उंची मोजण्यासाठी).इंफँटोमीटर: १०,५५३ (लहान मुलांच्या वाढीची नोंद घेण्यासाठी).वजन मोजण्याची यंत्रे: ५८ हजार पेक्षा जास्त मशिन्स..विरोधकांवर कडाडून टीकायावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मागील सरकारांच्या कार्यपद्धतीवर निशाणा साधला. ते म्हणाले, "हे काम आधीही होऊ शकले असते, पण तेव्हाच्या सरकारांनी गरिबांच्या समस्यांकडे लक्ष दिले नाही. ज्यांना गरिबांच्या वेदना समजत नाहीत, ते त्यांच्या गरजा कधीच पूर्ण करू शकत नाहीत.".अंगणवाडी सेविका - बालविकासाचा कणामुख्यमंत्री म्हणाले की, अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस या मुलांच्या आणि महिलांच्या आरोग्याशी संबंधित कार्यक्रमांचा मुख्य आधार आहेत. त्यांना तंत्रज्ञानाची जोड मिळाल्यास सरकारी योजना शेवटच्या घटकापर्यंत अधिक प्रभावीपणे पोहोचतील.उत्तर प्रदेशातील ग्रामीण भागात या डिजिटल उपक्रमाचे स्वागत होत असून, यामुळे अंगणवाडी सेविकांचा आत्मविश्वास वाढण्यास मदत होणार आहे.