Video: चिडलेल्या हत्तीने केला टेम्पोचा पाठलाग...

बंगळुरू (कर्नाटक): टेम्पो आपल्या दिशेने येत असल्याचे पाहिल्यानंतर हत्ती चिडला. हत्तीने टेम्पोचा पाठलाग सुरू केल्याचे पाहून चालकही घाबरला. अखेर हत्तीने टेम्पोच्या बोनेटचा चुराडा केला. संबंधित व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

Terrifying chase down y’day by angry Karnataka elephant, rips off truck bonnet with tusks ⁦@jrendell⁩ ⁦@tunkuv⁩ pic.twitter.com/TkffCMvGZw

— Michael Dwyer (@MikeDwyerMike) January 16, 2020