Beheaded Chennai Man: लहान भावाकडून बहिणीची हत्या, प्रियकराचं शीर धडावेगळं! आईवरही केले वार; भीषण हत्याकांडानं चेन्नई हादरलं

चेन्नई : तामिळनाडूमध्ये एका तरुणानं आपल्या बहिणीची हत्या केली, तिच्या प्रियकराचा शिरच्छेद केला आणि आईनं हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा तिचं मनगट कापल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. मदुराईतील तिरुमंगलमजवळ मंगळवारी रात्री ही भीषण घटना घडली. (angry over sister relationship man beheads her lover kills her chops off mother wrist)