Anil Ambani: अंबानी यांचा पाय खोलात, ईपीएफओ’च्या तक्रारीमुळे कारवाई; अधिकाऱ्यांसह अज्ञातव्यक्तींवर गुन्हा

नवी दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (ईपीएफओ) सुमारे एक हजार ८१६.२२ कोटी रुपयांच्या कथित गुंतवणूक गैरव्यवहारप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) कारवाई करत रिलायन्स कॅपिटल लिमिटेड कंपनीचे माजी अध्यक्ष अनिल धीरूभाई अंबानी, अज्ञात अधिकारी आणि व्यक्तींविरुद्ध काल गुन्हा दाखल केला आहे. श्रम व रोजगार मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या ‘ईपीएफओ’च्या लेखी तक्रारीच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली. .या प्रकरणात आरोपींनी कथितपणे गुन्हेगारी कट रचणे, फसवणूक, विश्वासघात आणि भ्रष्टाचाराशी संबंधित कृत्ये करून ‘ईपीएफओ’ला १, ००७.५५ कोटी रुपयांचे थेट आर्थिक नुकसान पोहोचविले. याशिवाय ८०८.६७ कोटी रुपयांच्या व्याजाच्या दायित्वामुळे एकूण कथित नुकसान १ हजार ८१६.२२ कोटी रुपये इतके झाल्याचा आरोप आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील.AI Crime Uttar Pradesh : २५ लाखाचे कर्ज फेडण्यासाठी AI चा वापर करून १० वर्षीय मुलाचे अपहरण; १७ तास पोलिसांची दिशाभूल; सत्य समोर आलं ते धक्कादायक.तक्रारीत नेमके काय? ‘रिलायन्स कॅपिटल लिमिटेड’ने २०१३ आणि २०१४ या कालावधीत सुरक्षित ‘नॉन-कन्व्हर्टिबल डिबेंचर्स’ (एनसीडी) जारी केले होते. या रोख्यांमध्ये ‘ईपीएफओ’ने दोन हजार ५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती. या ‘एनसीडीं’ची मुदत २०२३ आणि २०२४ मध्ये पूर्ण होणार होती. मात्र, आरोपींनी कथितपणे फसव्या आर्थिक व्यवहारांद्वारे निधी इतरत्र वळविल्यामुळे ‘रिलायन्स कॅपिटल’ला ‘एनसीडी’ची परतफेड करता आली नाही. त्यामुळे ‘ईपीएफओ’ला आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागले..Ladki Bahin Yojana लाडक्या बहिणींना जुलैचा हफ्ता कधी मिळणार? संभाव्य तारीख आली समोर.बँका आणि ‘एलआयसी’च्या तक्रारींवरून रिलायन्स कम्युनिकेशन्स, रिलायन्स होम फायनान्स, रिलायन्स कमर्शिअल फायनान्स आणि रिलायन्स टेलिकॉमविरुद्ध सात एफआयआर नोंदविले आहेत. या प्रकरणांमध्ये सीबीआयने चार आरोपपत्रे दाखल केली असून सात आरोपींना अटक केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.