Shocking News : रस्त्यात मांजर आडवे गेले म्हणून पेट्रोल ओतून जाळले, युवतीचे साथीदारांसह अमानुष कृत्य

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेशातील मुरादाबाद जिल्ह्यात एक संतापजनक घटना समोर आली आहे. एका युवतीला आणि तिच्या साथीदारांना एक मांजर आडवी गेली याचा त्यांना याचा खूप राग आला मात्र त्यानंतर त्यांनी असा गुन्हा केला की सर्वांना धक्का बसला. पोलिसांनी आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे..असा आरोप आहे की महिलेने आणि तिच्या साथीदारांनी प्रथम जंगली मांजरीला पकडले, तिला मारहाण केली आणि नंतर पेट्रोल ओतून जाळले. एवढेच नाही तर याचा व्हिडिओ देखील बनवला, व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर पोलिसांनी घटनेची दखल घेतली. पोलिसांनी आता युवती आणि तिच्या साथीदाराविरुद्ध एफआयआर दाखल केला आहे आणि तपास सुरू केला आहे..ही संपूर्ण घटना मुरादाबाद जिल्ह्यातील भोजपूर पोलिस स्टेशन परिसरात घडली. दिल्लीतील उत्तर प्रदेशातील वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण ब्युरोचे उपसंचालक यांना ईमेलद्वारे मांजरीवर अत्याचार केल्याचा व्हिडिओ प्राप्त झाला. या प्रकरणात एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे आणि तपास सुरू आहे..एफआयआरनुसार, युवती आणि तिचे साथीदार मांजरीला जाळतानाचे व्हिडिओ बनवत होते. वन्यजीव संरक्षण कायदा, १९७२ च्या कलम ९, ३९ आणि ५१ अंतर्गत युवती आणि तिच्या साथीदारांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. या कलमांमध्ये तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि एक लाख रुपये दंडाची शिक्षा आहे. मांजरीवरील क्रूरतेचा व्हिडिओ इतका भयानक आहे की तो शेअर करता येत नाही. .FAQs प्र. ही घटना कुठे घडली? उ. ही घटना उत्तर प्रदेशातील मुरादाबाद जिल्ह्यातील भोजपूर पोलिस स्टेशन परिसरात घडली.प्र. मांजरीवर नेमका काय अत्याचार झाला? उ. मांजरीला मारहाण करून तिच्यावर पेट्रोल ओतून जाळण्यात आले.प्र. या घटनेचा व्हिडिओ कसा समोर आला? उ. आरोपींनी स्वतः व्हिडिओ बनवला जो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला.प्र. पोलिसांनी कोणती कारवाई केली? उ. व्हिडिओच्या आधारे एफआयआर दाखल करून तपास सुरू करण्यात आला.प्र. कोणत्या कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल झाला? उ. वन्यजीव संरक्षण कायदा 1972 च्या कलम 9, 39 आणि 51 अंतर्गत गुन्हा दाखल आहे.प्र. आरोपींना किती शिक्षा होऊ शकते? उ. 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 1 लाख रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते.