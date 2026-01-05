देश

Shocking News : रस्त्यात मांजर आडवे गेले म्हणून पेट्रोल ओतून जाळले, युवतीचे साथीदारांसह अमानुष कृत्य

Animal Cruelty Case : व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर पोलिसांनी तातडीने दखल घेत एफआयआर दाखल केली. वन्यजीव संरक्षण कायदा 1972 अंतर्गत आरोपींना 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास व 1 लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.
उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेशातील मुरादाबाद जिल्ह्यात एक संतापजनक घटना समोर आली आहे. एका युवतीला आणि तिच्या साथीदारांना एक मांजर आडवी गेली याचा त्यांना याचा खूप राग आला मात्र त्यानंतर त्यांनी असा गुन्हा केला की सर्वांना धक्का बसला. पोलिसांनी आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

