अंकिता हत्याकांड प्रकरणी VIPच्या चौकशीसाठी CBIला पत्र; माजी भाजप आमदाराची नार्को टेस्ट होणार
Ankita Bhandari Murder Case : उत्तराखंडमधील अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरणी आता सीबीआयकडून चौकशी करण्यात येणार आहे. तर या प्रकरणी आरोप असलेल्या माजी भाजप आमदाराने नार्को टेस्टला सहमती दर्शवली आहे.
अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरणी सरकारने सीबीआय चौकशीसाठी पत्र पाठवलं आहे. उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्यांचे सचिव शैलेश बगौली यांनी सांगितलं की, अंकिताच्या आई-वडिलांच्या मागणीवरून व्हीआयपींच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची विनंती करण्यात आलीय. या प्रकरणी माजी आमदार सुरेश राठोड यांच्यावर गंभीर आरोप आहेत. ते नेहरू कॉलनी पोलीस ठाण्यात हजर झाले होते. पोलीस निरीक्षक राजेश शाह आणि राकेश शाह यांनी बराच वेळ चौकशी केली.