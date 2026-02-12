Ankita Bhandari Murder: खरे पीडित अंकिताचे आई वडीलच, बाकी फक्त राजकारण करतायत! मुख्यमंत्री भावूक; म्हणाले, गुन्हेगारांना सोडणार नाही

उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरणावरून राजकारण करणाऱ्या विरोधकांचा चांगलाच समाचार घेतला आहे. डेहराडूनमधील एका कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्री भावूक झाले आणि त्यांनी या संवेदनशील मुद्द्यावर आपल्या मनातील भावना व्यक्त केल्या..अंकिता भंडारी प्रकरणावरून सध्या उत्तराखंडमध्ये राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी स्पष्ट केले की, सरकार अंकिताला न्याय मिळवून देण्यासाठी पहिल्या दिवसापासून गंभीर आहे. ज्यांना जनतेने नाकारले आहे, तेच लोक आता या दुर्दैवी घटनेवर आपली राजकीय पोळी भाजून घेत असल्याचा टोला त्यांनी लगावला..मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणातील काही महत्त्वाचे मुद्दे:खरे दुःख आई-वडिलांना: मुख्यमंत्री म्हणाले, "या संपूर्ण प्रकरणात जर कोणी खरे पीडित असेल, तर ते अंकिताचे आई-वडील आहेत. बाकीचे लोक केवळ राजकारण करत आहेत. अंकिताच्या पालकांच्या इच्छेनुसार आम्ही सीबीआय (CBI) चौकशीचे आदेश दिले आहेत.".गुन्हेगारांना पाठिशी घालणार नाही: धामी यांनी उपस्थितांना आश्वासन दिले की, सरकार कोणत्याही गुन्हेगाराला वाचवणार नाही. "मी तुमचा भाऊ म्हणून सांगतो, तुमच्या मान-सन्मानाची रक्षा करणे ही माझी जबाबदारी आहे," असे म्हणताना त्यांचा कंठ दाटून आला होता.दूध का दूध, पाणी का पाणी होईल: अंकिता प्रकरणातील कथित 'व्हीआयपी' (VIP) व्यक्तीची चौकशी आता सीबीआय करत आहे. त्यामुळे जनतेने थोडा संयम ठेवावा, लवकरच सत्य समोर येईल आणि दोषींना कठोर शिक्षा होईल, असेही त्यांनी सांगितले..आतापर्यंत झालेली कारवाई:मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सरकारने केलेल्या कामाचा पाढाही वाचला:१. घटनेची माहिती मिळताच आरोपींना तात्काळ तुरुंगात धाडले.२. एका महिला आयपीएस (IPS) अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली एसआयटी (SIT) स्थापन केली.३. न्यायालयात तब्बल एक हजार पानांचा तपास अहवाल सादर केला.४. सध्या या प्रकरणातील तिन्ही मुख्य आरोपी तुरुंगात आहेत..मुख्यमंत्री महोदय, मला भारत-न्यूझीलंड सामना पाहायचा आहे.."; दिव्यांगाची हाक अन् CM नी क्षणात पूर्ण केली 'ती' इच्छा!.मुख्यमंत्री 'एकल महिला स्वरोजगार योजना' लाँच करत असताना त्यांनी महिला सुरक्षेवर भर दिला आणि अंकिताच्या कुटुंबियांना न्याय मिळवून देण्याचा आपला संकल्प पुन्हा एकदा बोलून दाखवला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.