Ankita Bhandari Murder मधील 'VIP' आरोपांवर सरकारचे स्पष्टीकरण; SIT तपासापासून कुटुंबाला मदतीपर्यंत काय झाले?

अंकिता भंडारी हत्याकांडात उत्तराखंड राज्य सरकारने पहिल्या दिवसापासून कठोर कारवाई केल्याचा दावा केला आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी आरोपींना तातडीने अटक करण्याचे निर्देश दिले होते. या प्रकरणाच्या तपासासाठी विशेष तपास पथकाची (SIT) स्थापना करण्यात आली होती..SIT तपास अन् भक्कम चार्जशीटSITची स्थापना: प्रकरणाचा सखोल आणि निष्पक्ष तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथकाची स्थापना करण्यात आली. आरोपींवर गँगस्टर ॲक्टअंतर्गतही कारवाई करण्यात आली.सुमारे ५०० पानांची चार्जशीट: SITने सुमारे ५०० पानांची चार्जशीट न्यायालयात दाखल केली. यामध्ये १०० हून अधिक साक्षीदारांचे जबाब आणि पुरावे समाविष्ट करण्यात आल्याचा सरकारचा दावा आहे.न्यायालयीन निकाल: खटल्यातील पुरावे आणि सरकारी पक्षाची बाजू यानंतर न्यायालयाने आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली..पीडित कुटुंबाच्या मागण्यांवर सरकारची पावलेसरकारी वकील बदलले: अंकिताच्या कुटुंबीयांच्या मागणीनुसार सरकारी वकील तीन वेळा बदलण्यात आल्याचे सरकारने सांगितले.CBI तपासाची मागणी: अंकिताच्या आई-वडिलांनी मागणी केल्यानंतर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी प्रकरणाचा CBI तपास करण्याचे आदेश दिल्याचे सांगण्यात आले.कुटुंबाला आर्थिक मदत: राज्य सरकारकडून पीडित कुटुंबाला ₹२५ लाखांची आर्थिक मदत देण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली.कुटुंबातील सदस्यांना नोकरी: अंकिताच्या भावाला आणि वडिलांना सरकारी नोकरी देण्यात आल्याचेही सरकारकडून सांगण्यात आले..MPSC Success Story: ग्रामीण भागातील लेकीची मोठी झेप! सुप्रिया आडके MPSCतून राज्य कर निरीक्षकपदी; जिद्द अन् मेहनतीची यशोगाथा.'VIP' आरोपांवर सरकारचे स्पष्टीकरणअंकिता भंडारी प्रकरणातील कथित 'VIP' संदर्भावरून विविध राजकीय पक्ष आणि संघटनांकडून आरोप करण्यात आले होते. सरकारने या आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना ठोस पुरावे असल्यास ते तपास यंत्रणा आणि न्यायालयासमोर सादर करावेत, असे म्हटले आहे.सरकारच्या म्हणण्यानुसार, अंकिता भंडारीला न्याय मिळवून देणे ही सुरुवातीपासूनच प्राथमिकता होती आणि तपास, न्यायालयीन प्रक्रिया तसेच पीडित कुटुंबाला मदत या पातळ्यांवर आवश्यक पावले उचलण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.