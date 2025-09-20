Annapurna Rasoi Scheme : उत्तर प्रदेशात 'अन्नपूर्णा रसोई योजना' सुरू; गरीबांना २२.५० रुपयांत पौष्टिक भोजन

उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेश सरकारने राज्यातील १७ महानगरपालिका असलेल्या शहरांमध्ये गरीब आणि गरजू लोकांना स्वस्त व पौष्टिक भोजन देण्यासाठी ‘अन्नपूर्णा रसोई योजना’ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश असा आहे की, राज्यात कोणताही व्यक्ती उपाशी राहू नये आणि प्रत्येक गरीब मजुराला दिवसभर मेहनत केल्यानंतर पोटभर संतुलित भोजन मिळावे..काय आहे अन्नपूर्णा रसोई योजना?‘अन्नपूर्णा रसोई योजने’अंतर्गत लोकांना केवळ २२.५० रुपये प्रति थाळी दरात पोटभर भोजन मिळणार आहे. या थाळीच्या खर्चापैकी ५० टक्के वाटा नगर विकास विभाग उचलणार आहे. म्हणजेच, गरीब आणि रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजुरांना खूप कमी किमतीत पौष्टिक जेवण मिळेल. समाजातील सर्वात गरीब घटकांना भोजनाची हमी देणे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे..कोणत्या शहरांमध्ये सुरू होणार?ही योजना उत्तर प्रदेशातील सर्व १७ महानगरपालिका असलेल्या शहरांमध्ये लागू होईल. यामध्ये लखनऊ, कानपूर, वाराणसी, गाझियाबाद, आग्रा, प्रयागराज, अलीगढ, बरेली, फिरोजाबाद, गोरखपूर, झाशी, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपूर, शाहजहानपूर, मथुरा आणि अयोध्या या शहरांचा समावेश आहे. या शहरांमध्ये दररोज हजारो मजूर कामाच्या शोधात येतात. ही योजना त्यांना खिशावर भार न टाकता पौष्टिक भोजन मिळवण्यास मदत करेल..PM Modi Cabinet : कोणी ३६ वर्षाचं, तर कोणी ७९ वर्षाचे, मोदींच्या मंत्रिमंडळातील किती खासदार तरूण अन् किती वयस्कर? .थाळीमध्ये काय असेल?अन्नपूर्णा रसोईची थाळी पौष्टिक आणि संतुलित बनवण्यावर विशेष लक्ष दिले आहे. या थाळीमध्ये पोळी, डाळ, भात आणि भाजी यांचा समावेश असेल, जेणेकरून लाभार्थ्यांना केवळ पोट भरेल असेच नाही, तर आरोग्यदायी भोजनही मिळेल..सरकारचे उद्दिष्ट आणि निधीनगर विकास विभागाने दरवर्षी सुमारे २.३० कोटी लोकांना भोजन देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासाठी प्रत्येक रसोई केंद्रावर दररोज जवळपास १००० थाळ्या दिल्या जातील. योजनेची सातत्य राखण्यासाठी सरकार खर्चाचा अर्धा हिस्सा महानगरपालिकांना देणार आहे..भूकबळी आणि कुपोषणावर नियंत्रणया उपक्रमामुळे भूकबळी आणि कुपोषण या समस्यांवर नियंत्रण येणार आहेच शिवाय गरीब आणि बेघर लोकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. तसेच, समाजात समानता आणि बंधुत्वाची भावना अधिक मजबूत होईल, अशी अपेक्षा सरकारला आहे. 'अन्नपूर्णा रसोई' योजना ही यूपी सरकारची दारिद्र्य निवारण करण्यासाठीच्या धोरणांमधील एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. भविष्यात ही योजना इतर शहरांमध्येही सुरू करण्याची योजना आखली जाऊ शकते, जेणेकरून अधिकाधिक लोकांना याचा लाभ घेता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.