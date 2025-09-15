Britain News: 'ब्रिटनमध्ये स्थलांतरितांविरोधात मोर्चा'; उजव्या विचारसरणीच्या समर्थकांचा पोलिसांबरोबर संघर्ष

लंडन : स्थलांतराविरोधात उजव्या विचारसरणीच्या समर्थकांनी शनिवारी आणि आज काढलेल्या मोर्चात सुमारे एक लाख जण सहभागी झाले होते. याचवेळी या विचारसरणीच्या विरोधातील लोकांनीही मोर्चा काढला. या दोन गटांमध्ये वाद होऊ नये म्हणून तैनात केलेल्या पोलिसांबरोबरच आंदोलकांचा वाद होऊन तणाव निर्माण झाला. .उजव्या विचारसरणीचे कार्यकर्ते टॉमी रॉबिन्सन यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चामध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा जोरदार पुरस्कार करण्यात आला. तसेच, संपूर्ण युरोपसमोर समस्या बनलेल्या स्थलांतराच्या प्रश्नावरही आवाज उठविण्यात आला. या मोर्चाला युरोपमधील उजव्या विचारसरणीच्या नेत्यांनीही पाठिंबा दिला होता. ‘‘आफ्रिकन आणि मुस्लिम देशांमधून येणाऱ्या स्थलांतरितांमुळे युरोपीय लोकांचेच विस्थापन होत असून एकेकाळी आमच्या वसाहती असलेल्या या देशांमधील लोक आता आमच्याच देशांमध्ये वसाहत करत आहेत,’’ अशी प्रतिक्रिया फ्रान्समधील नेते एरिक झेमॉर यांनी यावेळी दिली. तर, ब्रिटिश नागरिकांपेक्षाही स्थलांतरित लोकांना अधिक अधिकार मिळत असल्याचा आरोप रॉबिन्सन यांनी केला..लंडनमध्ये मोर्चाला अपेक्षेपेक्षा मोठा पाठिंबा मिळून एक लाखापेक्षा अधिक लोक सहभागी झाले होते. तर, या मोर्चाला विरोध म्हणून निघालेल्या मोर्चात सुमारे पाच हजार जण सहभागी झाले होते. यावेळी तैनात पोलिसांना आंदोलकांनी धक्काबुक्की केली व त्यांच्यावर बाटल्यांचा मारा केला. यानंतर पोलिसांनी नऊ जणांना अटक केली असून काही जणांना ताब्यात घेतले जाणार आहे. इंग्लिश खाडीतून बेकायदा मार्गाने येणाऱ्या स्थलांतरितांची संख्या वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ब्रिटनमध्ये हे मोर्चे निघाले होते..BJP National President J. P. Nadda: भाजप जगातील सर्वांत मोठा राजकीय पक्ष : भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा; 'दिलेली आश्वासने पाळली'.सध्या ब्रिटनचा ऱ्हास सुरू आहे. आधी हा प्रकार धीम्या गतीने होत होता, आता मात्र अनियंत्रित स्थलांतरामुळे ब्रिटनमधील परिस्थिती बिघडत आहे. या परिस्थितीला डाव्या विचारसरणीचे सरकारच कारणीभूत आहे.- एलॉन मस्क, उद्योगपती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.