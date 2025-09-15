देश

Britain News: 'ब्रिटनमध्ये स्थलांतरितांविरोधात मोर्चा'; उजव्या विचारसरणीच्या समर्थकांचा पोलिसांबरोबर संघर्ष

Tensions Rise in UK: उजव्या विचारसरणीचे कार्यकर्ते टॉमी रॉबिन्सन यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चामध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा जोरदार पुरस्कार करण्यात आला. तसेच, संपूर्ण युरोपसमोर समस्या बनलेल्या स्थलांतराच्या प्रश्‍नावरही आवाज उठविण्यात आला.
Clashes erupt between police and right-wing protesters during anti-immigrant march in Britain.

लंडन : स्थलांतराविरोधात उजव्या विचारसरणीच्या समर्थकांनी शनिवारी आणि आज काढलेल्या मोर्चात सुमारे एक लाख जण सहभागी झाले होते. याचवेळी या विचारसरणीच्या विरोधातील लोकांनीही मोर्चा काढला. या दोन गटांमध्ये वाद होऊ नये म्हणून तैनात केलेल्या पोलिसांबरोबरच आंदोलकांचा वाद होऊन तणाव निर्माण झाला.

