Video: दिल्लीत प्रदुषण नियंत्रणासाठी 'अँटी स्मोग गन'

नवी दिल्ली: राजधानीमधील प्रदुषण नेहमीच चर्चेचा विषय असतो. दिल्लीतील प्रदुषण रोखण्यासाठी 'अँटी स्मोग गन'चा वापर करण्यात आला असून, व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.

दिल्लीतील हवेतील प्रदुषणाची गुणवत्ता वाढली होती. प्रदुषण नियंत्रित ठेवण्यासाठी काही ठिकाणी अँटी स्मोग गन बसवण्यात आले होते. केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्डानुसार हवामानतील प्रदुषणाचा अंदाज घेण्यात आला होता. त्यावेळी 225 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर होता. दिल्लीतील प्रदुषणामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. अनेकांना श्वसनाचे त्रास होत असल्याची माहिती पुढे आली आहे. प्रदुषण रोखण्यासाठी शहरामध्ये अँटी स्मोग गन बसवण्यात आले होते. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समितिच्या आकड्यानुसार आनंद विहार मध्ये एयर क्वालिटी इंडेक्स 260 तर रोहिणी मध्ये 238 होता. खबरदारी म्हणून हे स्मोग गनचा वापर करण्यात आला. सध्या प्रदुषण कमी झाले असले तरी लॉकडाऊनमुळे कमी झाले असण्याची शक्यता आहे. यामुळे या पुढील काळात याचा फायदा होतो का हे समजू शकेल.

#WATCH: Anti-smog guns deployed at large construction sites in Delhi as part of measures being taken to control pollution.

Air Quality Index (AQI) at 260 in Anand Vihar & at 238 in Rohini; both in 'poor' category, according to Delhi Pollution Control Committee data, as of 11 am. pic.twitter.com/iIzpI6I8pr

