Interstate Drug Racket : बंगळूरमध्ये एमडी ड्रग्ज कारखान्यांवर एएनटीएफचा घणाघात; ५६ कोटींचा साठा उद्ध्वस्त!

पुणे : अमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स (एएनटीएफ) महाराष्ट्रने कर्नाटकातील बंगळूर येथे धडक कारवाई करत एमडी ड्रग्ज तयार करणारे तीन कारखाने उद्ध्वस्त केले. या कारवाईत ५५ कोटी ८८ लाख ९० हजार रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून, आंतरराज्यीय अमली पदार्थ तस्करीच्या मोठ्या रॅकेटचा पर्दाफाश झाला आहे..महाराष्ट्र सरकारने अमली पदार्थ तस्करीविरोधी प्रभावी कारवाईसाठी 'एएनटीएफ'ची स्थापना केली आहे. सध्या राज्यात सात विभागीय कृती कार्यालयांमार्फत तस्करीविरोधी मोहिमा राबविण्यात येत आहेत. त्याचाच भाग म्हणून 'एएनटीएफ'च्या कोकण पथकाने २१ डिसेंबर रोजी नवी मुंबईतील वाशी गाव, पुणे–मुंबई महामार्गालगत असलेल्या जुन्या बस डेपो परिसरात छापा टाकून आरोपी अब्दुल कादर रशीद शेख याच्याकडून एक किलो ४८८ ग्रॅम एमडी ड्रग्ज जप्त केले होते. या ड्रग्जची किंमत १ कोटी ४८ लाख ८० हजार रुपये इतकी आहे. याप्रकरणी वाशी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..या गुन्ह्याच्या तपासात व तांत्रिक विश्लेषणातून बेळगाव येथील आणि एमडी ड्रग्ज तयार करणारा प्रशांत यल्लापा पाटील याचे नाव पुढे आले. तपासात बंगळूर शहरात तीन ठिकाणी एमडी ड्रग्ज तयार केले जात असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर पोलिस पथकाने बंगळूर येथून राजस्थानचा रहिवासी असून सध्या बंगळूरमध्ये अवैध एमडी ड्रस तयार करणाऱ्या सूरज रमेश यादव आणि मालखान रामलाल बिश्नोई या दोघांना ताब्यात घेतले..आरोपींच्या कबुलीनुसार बंगळूर शहरातील स्पंदना लेआउट कॉलनी, एन.जी. गोलाहळी भागातील 'आर.जे. इव्हेंट' नावाची फॅक्टरी आणि येरपनाहळी, कन्नूर येथील लोकवस्तीतील घरात एमडी ड्रग्ज तयार केले जात होते. पोलिसांनी या तिन्ही ठिकाणी छापे टाकून चार किलो १०० ग्रॅम एमडी, तसेच १७ किलो द्रव स्वरूपातील एमडी असा एकूण २१ किलो ४०० ग्रॅम एमडी, एमडी तयार करण्याची यंत्रसामग्री व विविध रसायने जप्त केली. या कारवाईनंतर तिन्ही एमडी कारखाने नष्ट करण्यात आले..विविध राज्यात ड्रग्ज तस्करीप्राथमिक तपासात या कारखान्यांत तयार होणारे एमडी ड्रग्ज भारतातील विविध राज्यांत वितरित केले जात असल्याचे उघड झाले आहे. तसेच या विक्रीतून मिळालेल्या पैशांतून आरोपींनी बंगळूर शहरात मोठ्या प्रमाणावर स्थावर मालमत्ता खरेदी केल्याचेही निष्पन्न झाले आहे. आतापर्यंत या गुन्ह्यात चार आरोपींना अटक करण्यात आली असून, अन्य दोन आरोपींच्या अटकेसाठी पथके प्रयत्नशील आहेत..ही कारवाई राज्य गुन्हे अन्वेषण (सीआयडी) विभागाचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक सुनील रामानंद, विशेष पोलिस महानिरीक्षक (एएनटीएफ) शारदा राऊत, पोलिस उपमहानिरीक्षक प्रवीणकुमार पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. पुणे कृती गटाचे पोलिस अधीक्षक एम. एम मकानदार, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक कृष्णात पिंगळे, कोकण कृती गटाचे पोलिस उपाधीक्षक रामचंद्र मोहिते, पोलिस निरीक्षक संतोष गावशेते, पोलिस निरीक्षक नीलेश बोधे, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक उदय काळे, माधवानंद धोत्रे, उमेश भोसले, पोलिस उपनिरीक्षक संजय आदलिंग, सुहास तावडे, सहाय्यक फौजदार अनिल पास्ते, अशोक आटोळे, पोलिस हवालदार, महेश गवळी, जितेंद्र चव्हाण, योगीराज इंगुळकर, अनिल मोरे, जितेंद्र तुपे, शिवाजी रावते, अर्जुन बंदरे, पोलिस अंमलदार मनीष भोईर आदींनी कर्नाटक राज्यातील बंगळूर येथे जाऊन कौशल्यपूर्वक तपास केला..पुणे कृती गटाचे पोलिस अधीक्षक एम. एम. मकानदार, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक कृष्णात पिंगळे, कोकण कृती गटाचे उपाधीक्षक रामचंद्र मोहिते यांच्यासह अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पथकाने बंगळूरमध्ये कौशल्यपूर्वक ही कारवाई यशस्वी केली. दरम्यान, नागरिकांनी आपल्या परिसरातील अमली पदार्थांबाबतची गोपनीय माहिती अमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स महाराष्ट्र – ०७२१८००००७३ या क्रमांकावर कळवून सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे..