Interstate Drug Racket : बंगळूरमध्ये एमडी ड्रग्ज कारखान्यांवर एएनटीएफचा घणाघात; ५६ कोटींचा साठा उद्ध्वस्त!

Bengaluru MD Drugs Factory : महाराष्ट्र अमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्सने बंगळूरमध्ये धडक कारवाई करत एमडी ड्रग्ज तयार करणारे तीन अवैध कारखाने उद्ध्वस्त केले. या कारवाईत ५६ कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करत आंतरराज्यीय ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश करण्यात आला.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : अमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स (एएनटीएफ) महाराष्ट्रने कर्नाटकातील बंगळूर येथे धडक कारवाई करत एमडी ड्रग्ज तयार करणारे तीन कारखाने उद्ध्वस्त केले. या कारवाईत ५५ कोटी ८८ लाख ९० हजार रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून, आंतरराज्यीय अमली पदार्थ तस्करीच्या मोठ्या रॅकेटचा पर्दाफाश झाला आहे.

