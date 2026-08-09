२५ महिलांशी लग्न, कोट्यवधींचा गंडा; आता व्याह्याविरोधात भाजप आमदाराची तक्रार, गुन्हा दाखल

ओळख लपवून तब्बल २५ महिलांशी लग्न केल्याचा आणि त्यांच्याकडून कोट्यवधी रुपये लुटल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी भाजप आमदाराने स्वतःच्या व्याह्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. उत्तर प्रदेशातील सीतापूरमध्ये ही घटना घडली आहे. अनुज त्रिवेदी असं आरोपीचं नाव असून, भाजप आमदार ज्ञान तिवारी यांनी त्यांच्याविरोधात हा गुन्हा दाखल केला आहे..मीडिया रिपोर्टनुसार, आमदार ज्ञान तिवारी यांनी सुमारे दोन वर्षांपूर्वी आपली मुलगी डॉ. प्रज्ञा तिवारी हिचा विवाह अनुज त्रिवेदी यांचा मुलगा प्रखर त्रिवेदी याच्यासोबत केला होता. १४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सीतापूरमधील मिश्रिख परिसरातील चंद्रावल येथील प्रखरसोबत हा विवाह झाला. या लग्नाला तब्बल १५ हजार लोक उपस्थित होते..Bigamy Case India : पतीला कॅन्सर झाला, पत्नीने घटस्फोट न घेताच केले दुसरे लग्न; न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय.लग्न ठरवण्यापूर्वी मुलगा आणि त्याच्या कुटुंबाची माहिती घेण्यासाठी चौकशीही करण्यात आली होती. आमदारांच्या तक्रारीनुसार, त्यावेळी अनुज त्रिवेदी यांनी आपण मुंबईत रिअल इस्टेटचा व्यवसाय करत असल्याचं सांगितलं होतं. त्यांचा मुलगा प्रखर गावात शाळा चालवतो आणि शेती तसेच बागायतीची कामं पाहतो, अशी माहितीही देण्यात आली होती..मात्र, लग्नाला जवळपास दोन वर्षे झाल्यानंतर सोशल मीडियावरून आमदारांना अनुज त्रिवेदी यांच्या कथित कारनाम्यांची माहिती मिळाली. अनुज यांनी आपली खरी ओळख लपवून वेगवेगळ्या महिलांशी तब्बल २५ लग्न केल्याचा आणि त्यांच्याकडून कोट्यवधी रुपये उकळल्याचा आरोप आहे..सप्तपदी, सात वचनं... पण अवघ्या १६८ तासांतच नात्याचा झाला शेवट; जोडप्यानं का घेतला वेगळं होण्याचा निर्णय?.या प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी अनुज त्रिवेदी यांना आधीच अटक केली आहे. डोंबिवली पोलीस ठाण्यात दाखल असलेल्या एका प्रकरणात ते सध्या महाराष्ट्रात न्यायालयीन कोठडीत आहेत. ज्ञान तिवारी यांनी यापूर्वी सोशल मीडियावर पोस्ट करून अनुज त्रिवेदी यांच्याशी संबंध तोडल्याचं आणि आपलीही फसवणूक झाल्याचं सांगितलं होतं. आता त्यांनी थेट पोलिसांत तक्रार दिल्याने या प्रकरणाचं गांभीर्य आणखी वाढलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.