Anurag Thakur: देशात अस्थिरता निर्माण करण्याचा कट; भाजप नेते अनुराग ठाकूर यांच्याकडून राहुल यांच्या टीकेचा समाचार

नवी दिल्ली : काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी हे निवडणूक आयोगावर निराधार आरोप करीत असून नेपाळ आणि बांगलादेशप्रमाणे भारतात अस्थिरता पसरविण्याचा त्यांचा प्रयत्न असल्याची टीका भाजपचे नेते अनुराग ठाकूर यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत बोलताना केली. .गांधी हे लोकशाही कमकुवत करण्यासह लोकांची दिशाभूल करत असल्याचा दावा त्यांनी केला. कर्नाटकातील आळंद विधानसभा मतदारसंघात काही मतदारांची नावे हटविण्याचा अयशस्वी प्रयत्न झाला होता. .Anurag Thakur : जेव्हा देशाला गरज असते तेव्हा गांधी दांड्या मारतात; अनुराग ठाकूर यांची टीका.यासंदर्भात निवडणूक आयोगाने गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. असे असताना काँग्रेसशासित कर्नाटकच्या 'सीआयडी'ने काय केले? असा सवाल ठाकूर यांनी केला. ''आपण लोकशाही वाचविण्यासाठी आलो नसल्याचे स्वत: गांधी यांनी कबूल केले आहे. टूलकिटच्या माध्यमातून घटनात्मक संस्थांना कमकुवत करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे..मात्र देशाची जनता त्यांचा हा प्रयत्न हाणून पाडेल. गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने ९० निवडणुका गमावल्या आहेत, त्यामुळे ते निराश झाले आहेत. आजच्या पत्रकार परिषदेत गांधी यांना हायड्रोजन बॉम्ब फोडायचा होता मात्र त्यांनी केवळ फुरफुरबाजे उडविले,'' अशी टीकाही ठाकूर यांनी केली..Political Controversy : राहुल गांधींनीही माफी मागावी, भाजपची मागणी.राहुल गांधी यांना मते मिळत नाहीत, त्याला आम्ही काय करणार. विरोधी पक्षनेते या नात्याने काही मूल्ये त्यांनी बाळगली पाहिजेत.- रविशंकर प्रसाद, भाजपचे वरिष्ठ नेते.