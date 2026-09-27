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Varanasi Medical Meet: मधुमेहाच्या नव्या औषधांसह हार्ट अटॅकच्या वाढत्या धोक्यावर महामंथन; ६०० हून अधिक तज्ज्ञ फिजिशियन्स एकत्र

वाराणसीत ‘प्रिसिजन, प्रिव्हेन्शन अँड प्रोग्रेस’च्या ध्येयाने मधुमेह, हृदयविकार, लिपिड डिसऑर्डर, अँटीबायोटिक रेझिस्टन्स व हिमोफिलियावर देशभरातील ६०० हून अधिक तज्ज्ञ फिजिशियनांचे महामंथन
National Medical Conference in Varanasi Focuses on Diabetes, Heart Attacks, and AMR

National Medical Conference in Varanasi Focuses on Diabetes, Heart Attacks, and AMR

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मधुमेह, हृदयविकार, लिपिड डिसऑर्डर, अँटीबायोटिक रेझिस्टन्स आणि हिमोफिलियासारख्या गंभीर आरोग्यविषयक आव्हानांवर देशभरातील तज्ज्ञ डॉक्टर वाराणसीत मंथन करणार आहेत. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या (BHU) सहकार्याने असोसिएशन ऑफ फिजिशियन्स ऑफ इंडिया (API-UP Chapter) ची ४३ वी वार्षिक राष्ट्रीय वैद्यकीय परिषद २६ आणि २७ सप्टेंबर रोजी आयोजित करण्यात आली आहे.

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