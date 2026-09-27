Varanasi Medical Meet: मधुमेहाच्या नव्या औषधांसह हार्ट अटॅकच्या वाढत्या धोक्यावर महामंथन; ६०० हून अधिक तज्ज्ञ फिजिशियन्स एकत्र

मधुमेह, हृदयविकार, लिपिड डिसऑर्डर, अँटीबायोटिक रेझिस्टन्स आणि हिमोफिलियासारख्या गंभीर आरोग्यविषयक आव्हानांवर देशभरातील तज्ज्ञ डॉक्टर वाराणसीत मंथन करणार आहेत. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या (BHU) सहकार्याने असोसिएशन ऑफ फिजिशियन्स ऑफ इंडिया (API-UP Chapter) ची ४३ वी वार्षिक राष्ट्रीय वैद्यकीय परिषद २६ आणि २७ सप्टेंबर रोजी आयोजित करण्यात आली आहे..“Precision, Prevention and Progress in Internal Medicine” ही या परिषदेची मुख्य थीम आहे. देशभरातून ६०० हून अधिक फिजिशियन, वैद्यकीय तज्ज्ञ, संशोधक आणि प्राध्यापक परिषदेत सहभागी होत आहेत. उत्तर प्रदेशासह दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनौ, बिहार आणि उत्तराखंडमधील तज्ज्ञांचाही सहभाग आहे.आयोजन समितीचे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ फिजिशियन प्रा. (डॉ.) के. के. गुप्ता यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुख्य परिषदेपूर्वी २५ सप्टेंबर रोजी प्री-कॉन्फरन्स कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले..मधुमेहाच्या उपचारात नवी दिशामधुमेहाच्या उपचारात केवळ रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रणात ठेवणे पुरेसे मानले जात नाही. दीर्घकाळ वाढलेली रक्तातील साखर हृदय, मूत्रपिंड, डोळे आणि मज्जासंस्थेवर परिणाम करू शकते. त्यामुळे मधुमेहाच्या रुग्णांमध्ये इतर अवयवांचे संरक्षण करण्यावरही उपचारपद्धतीचा भर वाढत आहे.परिषदेत नवीन पिढीतील मधुमेहावरील औषधे, त्यांचे परिणाम आणि विविध क्लिनिकल ट्रायल्स यावर तज्ज्ञांकडून चर्चा केली जाणार आहे. विशेषतः हृदय आणि मूत्रपिंडांचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने उपलब्ध उपचारपद्धतींवर विचारमंथन होणार आहे..हार्ट अटॅकचा धोका आणि कोलेस्ट्रॉलशरीरातील कोलेस्ट्रॉल आणि ट्रायग्लिसराईड्सचे असंतुलन हृदयविकार तसेच स्ट्रोकच्या जोखमीशी संबंधित आहे. त्यामुळे लिपिड डिसऑर्डरचे योग्य व्यवस्थापन हा परिषदेतील महत्त्वाचा विषय आहे.रक्तातील घातक चरबी कमी करण्यासाठी वापरली जाणारी आधुनिक औषधे, हृदयविकाराचा धोका अधिक असलेल्या रुग्णांची वेळेत ओळख आणि त्यांच्या उपचारांचे व्यवस्थापन यावर तज्ज्ञ आपले अनुभव मांडणार आहेत.हार्ट अटॅकची सुरुवातीची लक्षणे ओळखणे आणि रुग्णाला वेळेत वैद्यकीय उपचार मिळणे यालाही विशेष महत्त्व आहे. त्यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर करावयाच्या उपचारांवरही सत्रे आयोजित करण्यात आली आहेत..अँटीबायोटिक रेझिस्टन्सचे आव्हानअँटीबायोटिक्सचा अयोग्य किंवा अनावश्यक वापर झाल्यामुळे काही जीवाणूंवर औषधांचा परिणाम कमी होण्याची समस्या जगभर गंभीर होत आहे. यालाच अँटीमायक्रोबियल रेझिस्टन्स (AMR) म्हटले जाते.गंभीर संसर्गाच्या वेळी योग्य औषधाची निवड, संसर्गाचे अचूक निदान आणि अँटीबायोटिक्सचा शास्त्रोक्त व नियंत्रित वापर याबाबतच्या आधुनिक पद्धतींवर परिषदेत चर्चा केली जाणार आहे..हिमोफिलियाच्या आधुनिक उपचारांवरही चर्चाहिमोफिलियासारख्या रक्तस्रावाच्या विकारांमध्ये रक्त गोठण्यासाठी आवश्यक असलेल्या क्लॉटिंग फॅक्टरची कमतरता असते. त्यामुळे अशा रुग्णांना रक्तस्रावाचा धोका अधिक असतो.हिमोफिलियाचे अचूक निदान, आधुनिक इंजेक्शन आणि विविध उपचारपद्धतींच्या मदतीने रुग्णांचे जीवन अधिक सुरक्षित आणि सुलभ करण्याच्या उपायांवरही परिषदेत विशेष सत्र होणार आहे.इंटरनल मेडिसिनमधील बदलत्या उपचारपद्धती, आधुनिक संशोधन आणि प्रत्यक्ष रुग्णसेवेतील अनुभव यांची देवाणघेवाण करण्यासाठी ही परिषद महत्त्वाचे व्यासपीठ ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.