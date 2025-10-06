श्रीनगर : काश्मीरच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जाणाऱ्या संफरचंद व्यवसायाला यंदा मोठा फटका बसला असून, किमती जवळपास ७० टक्क्यांनी कोसळल्या असून मागणीही अत्यंत कमी असल्याचे येथील बागायतदार सांगत आहेत. या दशकभरात यंदा सर्वांत वाईट परिस्थितीचा आम्ही सामना करत आहोत, असे येथील व्यापरी आणि बागायतदारांचे म्हणणे आहे..सोपोरपासून शोपियाँपर्यंत आणि पुलवामापासून कुलगामपर्यंत सफरचंदाच्या बागायतदारांमध्ये या परिस्थितीमुळे नैराश्य पसरले आहे. उत्पादन आणि पॅकिंगचा खर्चसुद्धा वसूल झाला नसल्याची तक्रार अनेकांनी केली आहे. .काश्मीर व्हॅली फ्रूट ग्रोअर्स कम डीलर्स युनियनचे अध्यक्ष बशीर अहमद बशीर यांनी सांगितले की, सध्याची बाजारपेठेतील परिस्थिती अत्यंत निराशाजनक असून, हा व्यवसाय अडचणीत आला आहे. ‘‘काश्मिरी सफरचंदांना एवढी कमी मागणी मी माझ्या आयुष्यात यापूर्वी कधीही पाहिलेली नाही. बागायतदारांना उत्पादन आणि पॅकिंगवर केलेला खर्चसुद्धा परत मिळत नाहीये. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत दर किमान ७० टक्क्यांनी कोसळले असून ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे.’’ असे बशीर म्हणाले..अडचणींत वाढ‘‘वाहतूक शुल्क अजूनही गेल्या वर्षाच्या तुलनेत जास्त आहे, बॉक्सचे दर वाढले आहेत, मजुरी अधिक द्यावी लागत आहे, मात्र, बाहेरील बाजारपेठांमध्ये मिळणाऱ्या दरांतून आम्हाला येणारा खर्चही भरून निघत नसल्याने संपूर्ण उद्योगाचे मोठ्याप्रमाणात नुकसान झाला आहे,’’ असे बशीर यांनी नमूद केले. काश्मीरमधील सर्वाधिक सफरचंद उत्पादक जिल्ह्यांपैकी एक असलेल्या पुलवामामधील बागायतदार अब्दुल रशीद भट यांनी सांगितले, ‘‘यंदा सफरचंदाचे दर कमालीचे कमी झाले आहेत..गेल्या वर्षी सफरचंदाच्या एका बॉक्सला एक हजार २०० ते एक हजार ४०० रुपये मिळाले होते यावर्षी मात्र, त्याच दर्जाच्या सफरचंदासाठी एका बॉक्सला फक्त ३०० ते ४०० रुपयेच मिळत आहेत. यात तोडणी, वर्गीकरण आणि पॅकिंगचा खर्चही निघत नाही. अनेक बागायतदार त्यांची सफरचंद बाहेर न पाठवण्याचा विचार करत आहेत कारण वाहतूक आणि इतर गोष्टीमुळे बॉक्स मागे येणारा खर्चच ३०० ते ४०० रुपये आहे.’’ शोपियाँमधील, बागायतदारांनी देखील, सध्याची परिस्थिती आम्हाला आर्थिक संकटाच्या दरीच ढकलणारी आहे, असे सांगितले..अधिकृत आकडेवारीनुसार, जम्मू-काश्मीरमध्ये सफरचंद लागवडीमुळे सुमारे ३.५ दशलक्ष लोकांना थेट किंवा अप्रत्यक्ष रोजगार मिळतो. मात्र, यावर्षीच्या बाजारातील मंदीमुळे ग्रामीण भागात आर्थिक संकट अधिक तीव्र होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..‘सरकारने हस्तक्षेप करावा’बागायतदारांनी सरकारला तातडीने हस्तक्षेप करून उद्योगाचे संरक्षण करण्याचे आवाहन केले आहे. या व्यापारावर काश्मीरमधील लाखो कुटुंबांची उपजीविका अवलंबून आहेत. त्यामुळे सरकारने मूक प्रेक्षक न बनता, याबाबत तातडीने पावले उचलावीत अन्यथा काश्मीरच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या आणि दरवर्षी हजारो कोटींचे योगदान देणाऱ्या सफरचंद व्यवसायाला मोठ्या नुकसानीला सामोरे जावे लागू शकते.’’.Donald Trump: फेडरल न्यायालयाचा दणका; पोर्टलँडमध्ये सैन्य तैनात करण्याचा ट्रम्प यांचा निर्णय थांबवला.आमचे संपूर्ण वर्षभराचे कष्ट वाया गेले. या हंगामात सफरचंदांचा दर्जा चांगला आहे, पण दिल्ली, आझादपूर किंवा चंडीगढ येथील बाजारपेठांत संफरचंदाला अजिबात मागणी नाही. त्यामुळे बाजार पूर्णपणे कोसळला आहे.- शोएब अहमद, बागायतदार, केलर शोपियाँ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.