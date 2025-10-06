देश

Kashmir Apple Prices: काश्‍मिरी सफरचंदाची लाली उतरली; भाव कोसळले, बाजारपेठेतही मागणी नाही

Kashmir Farmers: काश्मीरमधील सफरचंद उत्पादकांना यंदा बाजारपेठेतील मागणी कमी आणि दर कोसळल्यामुळे मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. वाहतूक व उत्पादन खर्चही परत न येता उद्योग अडचणीत आहे, तर शेतकऱ्यांना मदतीची आवश्यकता आहे.
जावेद मात्झी -सकाळ न्यूज नेटवर्क
श्रीनगर : काश्मीरच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जाणाऱ्या संफरचंद व्यवसायाला यंदा मोठा फटका बसला असून, किमती जवळपास ७० टक्क्यांनी कोसळल्या असून मागणीही अत्यंत कमी असल्याचे येथील बागायतदार सांगत आहेत. या दशकभरात यंदा सर्वांत वाईट परिस्थितीचा आम्ही सामना करत आहोत, असे येथील व्यापरी आणि बागायतदारांचे म्हणणे आहे.

