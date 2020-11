काँग्रेसला तामिळनाडुमध्ये धक्का; अप्सरा पुन्हा अण्णाद्रमुकमध्ये

चेन्नई - दक्षिण भारतातील मोठं राज्य असलेल्या तामिळनाडुमध्ये लवकरच निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांच्या आधीच काँग्रेसला मोठा धक्का बसला आहे. पक्षाच्या महासचिवपदी नियुक्त करण्यात आलेल्या पहिल्या ट्रान्सजेंडर अप्सरा रेड्डी यांनी काँग्रेस सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला असून त्यांनी पुन्हा एकदा अण्णा द्रमुकमध्ये प्रवेश केला आहे. त्यांच्याकडे कोणती जबाबदारी सोपवण्यात येईल हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.

अप्सरा यांनी अण्णा द्रमुकमध्ये प्रवेश करत असल्याची घोषणा करताना ट्विटरवर म्हटलं की, पक्षाने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमातून पुन्हा एकदा अण्णा द्रमुकमध्ये प्रवेश केला आहे. आता अम्मा यांचे सरकार तामिळनाडुमध्ये तिसऱ्यांदा निवडून आणण्यासाठी तयार आहे.

I feel Rahul Gandhi's performance & Sonia Gandhi's control over the party have destroyed very root of the party here. Edappadi K. Palaniswami & O. Panneerselvam have been giving fantastic government in the state for every section of society: Apsara Reddy https://t.co/RL6aJxtt6W

