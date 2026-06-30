Arabian Sea Monsoon : अरबी समुद्रात मॉन्सून तीव्र; ३ ते ६ जुलैदरम्यान मुंबई-उत्तर कोकणात अतिमुसळधार पाऊस, विदर्भातील जिल्ह्यांना ऑरेंज अलर्ट

Monsoon in Maharashtra : मॉन्सून देशात आणखी वेगाने प्रगती करत मध्य प्रदेशातील काही भाग, छत्तीसगड, झारखंड, बिहारचा उर्वरित भाग, उत्तर प्रदेशातील काही भाग, उत्तराखंडचा बहुतांश भाग तसेच हिमाचल प्रदेश आणि लडाखमधील काही भाग व्यापला आहे. पुढील दोन ते तीन दिवसांत उत्तर अरबी समुद्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दमण-दीवचा संपूर्ण भाग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लडाख, जम्मू-काश्मीरचा संपूर्ण भाग तसेच हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली, पंजाबचा बहुतांश भाग आणि राजस्थानच्या काही भागांत मॉन्सून आणखी पुढे सरकण्यासाठी अनुकूल वातावरण असल्याचा अंदाज भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (IMD) व्यक्त केला आहे..दरम्यान, महाराष्ट्रात विशेषतः मुंबई आणि उत्तर कोकणावर हवामानतज्ज्ञांचे बारकाईने लक्ष असून ३ ते ६ जुलैदरम्यान या भागात जोरदार पावसाचा उच्च प्रभाव असलेला कालावधी अनुभवायला मिळू शकतो. जागतिक हवामान मॉडेल्सच्या एकत्रित अंदाजानुसार मुंबई, ठाणे, पालघर आणि रायगड या किनारी पट्ट्यात सलग तीव्र पावसाच्या सरी कोसळण्याची शक्यता आहे. काही अंदाजांनुसार अवघ्या सहा तासांत ८० ते १०० मिलिमीटरपेक्षा अधिक पावसाची नोंद होऊ शकते, तर अनेक दिवसांच्या एकत्रित पावसाचे प्रमाणही अत्यंत जास्त राहण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे..Buttermilk in Monsoon : पावसाळ्यात ताक पिताना कोणती काळजी घ्यावी?.सह्याद्री पर्वतरांगेमुळे निर्माण होणाऱ्या भौगोलिक परिणामामुळे (ओरोग्राफिक प्रभाव) किनारी भाग आणि घाटमाथ्यावर पावसाचा जोर आणखी वाढू शकतो. त्यामुळे सखल भागांत पाणी साचणे, वाहतूक विस्कळीत होणे तसेच दरडी कोसळण्याचा धोका वाढू शकतो.हवामान मॉडेल्सनुसार ३ ते ५ जुलै हा कालावधी सर्वाधिक महत्त्वाचा ठरू शकतो. या काळात मुंबईत मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता अधिक असून उत्तर कोकणातील काही ठिकाणी अतिवृष्टी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पावसाचा हा जोर ६ जुलैपर्यंत कायम राहू शकतो..तथापि, हा अंदाज २९ जून २०२६ रोजी उपलब्ध असलेल्या जागतिक बहु-मॉडेल हवामान विश्लेषणावर आधारित संभाव्य (प्रोबॅबिलिस्टिक) स्वरूपाचा असून पावसाची वेळ, ठिकाण आणि तीव्रता पुढील काही दिवसांत बदलू शकते. त्यामुळे नागरिकांनी घाबरून न जाता भारतीय हवामानशास्त्र विभाग आणि स्थानिक प्रशासनाकडून जारी करण्यात येणाऱ्या अधिकृत इशारे आणि सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे..राज्यात कुठे इशारा?कोकणातील रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग तसेच विदर्भातील अमरावती, गोंदिया आणि नागपूर जिल्ह्यांसाठी काही ठिकाणी वादळी पावसाचा ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. तर पालघर, ठाणे आणि मुंबई जिल्ह्यांमध्ये काही ठिकाणी वादळी पावसाचा येलो अलर्ट देण्यात आला आहे. विदर्भातील यवतमाळ, वाशिम, वर्धा, गडचिरोली, चंद्रपूर, बुलढाणा, भंडारा आणि अकोला जिल्ह्यांत तुरळक ठिकाणी मेघगर्जनेसह विजांचा कडकडाट आणि वादळी वाऱ्याची शक्यता आहे.मध्य महाराष्ट्रातील सातारा, पुणे, अहिल्यानगर, नाशिक, जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यांत तुरळक ठिकाणी मध्यम स्वरूपाच्या पावसाचा अंदाज आहे. तर सोलापूर, सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांत हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या सरी कोसळण्याची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.