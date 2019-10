भाजपची 'टिक टॉक स्टार' म्हणते, भारत माता की जय न बोलणारे पाकिस्तानी

चंडीगड : भाजपने हरियाणाच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये अनेक खेळाडू आणि अभिनेत्यांना उतरवले आहे. 'टिक टॉर स्टार' म्हणून ओळखली सोनाली फोगट हिलाही भाजपने आदमपूर विधानसभा मतदारसंघातून तिकीट दिले आहे. यावरून वाद निर्माण झाल्यानंतर फोगट यांनी माझ्या वक्तव्यामुळे कोणाच्या भावना दुखावल्या असतील तर मी माफी मागते असे म्हटले आहे. मंगळवारी प्रचारादरम्यान त्यांनी 'भारत माता की जय' च्या घोषणा न देणाऱ्या लोकांना पाकिस्तानी म्हटले. 'भारत माता की जय' न बोलणाऱ्या लोकांना लाज वाटायला हवी, त्यांना भारतात राहण्याचा अधिकार नाही, असे सोनाली यांनी या वेळी म्हटले. मंगळवारी आपल्या निवडणूक प्रचारामध्ये त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करण्यास सुरुवात केली. मात्र या वेळी लोकांनी अधिक उत्साह दाखवला नाही. त्यामुळे नाराज झालेल्या सोनाली यांनी घोषणा न देणाऱ्या लोकांना थेट पाकिस्तानी म्हटले. राग आलेल्या सोनाली यांनी उपस्थित असणाऱ्या लोकांना आपण पाकिस्तानमधून आलात का, असा प्रश्‍न विचारला. जर भारतात राहणारे असाल तर "भारत माता की जय' बोला, असे त्यांनी म्हटले. त्यानंतर पुन्हा दोन वेळा त्यांनी 'भारत माता की जय'च्या घोषणा दिल्या. त्यानंतरही लोकांनी अपेक्षित प्रतिसाद न दिल्याने आपल्यासारखे लोक भारतात आहेत याची लाज वाटते, असे म्हटले. सोनालीला भाजपने दिवगंत माजी मुख्यमंत्री भजनलाल यांचा मुलगा कुलदीप बिश्‍नोई यांच्याविरोधात आदमपूर मतदारसंघातून निवडणुकीच्या मैदानात उतरवले आहे.

Web Title: Are you Pakistanis BJPs Sonali Phogat to those not chanting Bharat Mata ki Jai