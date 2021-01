पाकिस्तान-चीन एकत्र आले तर...; लष्कर प्रमुखांनी व्यक्त केली शक्यता

नवी दिल्ली- पाकिस्तान आणि चीन सीमेवर तणावाची स्थिती असताना हे दोन्ही देश मिळून भारतासाठी धोकादायक ठरु शकतात,असं लष्कर प्रमुख एमएम नरवणे पत्रकार परिषदेत म्हणाले आहेत. ते पुढे म्हणाले की, पाकिस्तान आणि चीन एकत्र आल्यास भारतासाठी धोका ठरु शकतात. तसेच हे दोघे एकत्र येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सरकारकडून सैन्याला सध्या पूर्व लडाखमध्ये सतर्क राहण्याचे निर्देश मिळाले आहेत. जेथे चीनसोबत भारताचा तणाव कायम आहे.

एमएम नरवणे यांनी पाकिस्तान आणि चीनवर जोरदार हल्लाबोलही केला. पाकिस्तान सातत्याने दहशतवादाला खतपाणी घालत आहे, ते दहशतवादाचा वापर राजकीय शस्त्र म्हणून करत आले आहेत. भारतीय सैन्याने आतंकवादावर झीरो टॉलरन्लसची निती वापरली आहे. आमची स्पष्ट भूमिका आहे की, कोणत्याही परिस्थितीत दहशतवाद सहन केला जाणार नाही आणि जोरदार पत्युत्तर दिलं जाईल. एक रोडमॅप तयार करण्यात आला असून भविष्यातील सर्व आव्हानांचा सामना केला जाईल, असं ते म्हणाले आहेत.

Pakistan continues to embrace terrorism. We have zero-tolerance for terror. We reserve our right to respond at a time and place of our own choosing and with precision. This is a clear message we have sent across: Army Chief General Manoj Mukund Naravane pic.twitter.com/h913wxR80o

— ANI (@ANI) January 12, 2021