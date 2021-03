सलाम तुमच्या शौर्याला! गर्भवती महिलेसाठी जवान बनले देवदूत

सततच्या तुफान बर्फवृष्टीमुळं जम्मू-काश्मीरमधील श्रीनगर आणि गुलमर्गासह इतर काही शहरांतील जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. त्यामुळे नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अशा कठीण प्रसंगी लष्कराचे जवान त्यांच्या मदतीला धावले आहेत. बर्फवृष्टी सुरू असताना, एक गर्भवती महिला रुग्णालयात जात होती. त्याचवेळी लष्कराच्या जवानांनी तिला मदत केली. त्या गर्भवती महिलांना जवानांनी स्ट्रेचरवरच्या साह्यानं रुग्णालयात नेलं. हे जवान गर्भवती महिलेसाठी देवदूत ठरले. जम्मू कश्मीरमधील कुपवाड़ा जिल्ह्यात ही घटना घडली. जवानाच्या या कर्तुत्वाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. नेटकऱ्यांनी जवानांच्या या कार्याला सोशल मीडियावर सलाम केलाय.

जवानांनी मदत केल्याचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. हा व्हिडीओ ५ जानेवारी रोजीचा असल्याचं समोर येत आहे. ५ जानेवारी रोजी तुफान बर्फवृष्टीमुळं रस्ते बंद झाले होते. कुपवाडा येथील सीओबी करालपुरा येथील गर्भवती असणाऱ्या शबनम बेगम हिला वेदना होऊ लागल्या. त्यानंतर तिच्या पतीनं भारतीय लष्करानं करालपुर येथील जवानांकडे मदतीसाठी विचारणा केली. जवानांनी परिस्थिती पाहून तात्काळ मदत केली. बर्षामध्ये तब्बल दोन किमीपर्यंत जवानांनी गर्भवतीला स्ट्रेचरवरच्या साह्यानं रुग्णालयात नेलं. हे जवान गर्भवती महिलेसाठी देवदूत ठरले. तिनं मुलाला जन्म दिला असून, दोघांची प्रकृती उत्तम आहे.

पाहा व्हिडीओ -

#WATCH: Army personnel help a pregnant woman reach hospital by carrying her on a cot amid snow-covered roads in Kupwara district of Jammu & Kashmir

(Source: Indian Army) pic.twitter.com/s74SINn2xO

— ANI (@ANI) March 12, 2021