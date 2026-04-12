Artemis II Mission: अर्धशतकानंतरची ऐतिहासिक चांद्रझेप पूर्ण; ‘आर्टिमिस २’ मोहीम यशस्वी, चार अंतराळवीर पृथ्वीवर परतले

वॉशिंग्टन: अमेरिकेची अंतराळ संशोधन संस्था 'नासा'ने अर्धशतकाहून अधिक कालावधीनंतर 'आर्टिमिस २' या मानवी चांद्रमोहिमेचे यशस्वी उड्डाण केले होते. या मोहिमेअंतर्गत ओरायन यानातून चंद्राच्या अंधाऱ्या भागातून प्रदक्षिणा घालून चार अंतराळवीर आज पहाटे ५.३७ (भारतीय प्रमाणवेळेनुसार) वाजता सुरक्षितपणे पृथ्वीवर परतले..चंद्राभोवती प्रथमच प्रवास करणाऱ्या दहा दिवसांच्या विक्रमी मोहिमेत 'नासा'चे कमांडर रीड वाईजमन, पायलट व्हिक्टर ग्लोव्हर, ख्रिस्तिना कोच आणि कॅनडाचे जेरेमी हॅन्सन यांचा समावेश होता. ५० वर्षांनंतर मानवाचे चंद्रावर झालेले हे पहिलेच यशस्वी उड्डाण ठरले असून, जगभरातून या मोहिमेचे कौतुक होत आहे. .ओरायन यान आज पहाटे ५.३७ वाजता सॅन दिएगो येथे प्रशांत महासागरात उतरले. 'नासा' आणि अमेरिकन लष्कराच्या संयुक्त पथकाने अंतराळवीरांना अंतराळयानातून बाहेर काढले आणि प्राथमिक वैद्यकीय तपासणीसाठी हेलिकॉप्टरने 'यूएसएस जॉन पी. मुर्था' या नौदलाच्या जहाजावर नेले..असामान्य कौशल्यया ऐतिहासिक यशाबद्दल नासाचे प्रशासक जेरेड इसाकमॅन यांनी अंतराळवीरांचे अभिनंदन करत ही मोहीम म्हणजे 'असामान्य कौशल्य, धैर्य आणि समर्पणाचे प्रतीक आहे' असे म्हटले आहे. ओरायन अंतराळयान, 'स्पेस लाँच सिस्टिम' (एसएलएश) आणि मानवी अंतराळ संशोधनाला या मोहिमेने नव्या उंचीवर नेल्याचे त्यांनी नमूद केले..चंद्राचा मार्ग खुला'नासा'चे भारतीय वंशाचे सहयोगी प्रशासक अमित क्षत्रिय हे पत्रकार परिषदेत म्हणाले, ''आर्टिमिस २'मुळे चंद्राचा मार्ग आता खुला झाला आहे. मात्र पुढील आव्हाने अधिक मोठी आहेत. या यशाचे श्रेय सांघिक यशाला देत हजारो लोकांच्या मेहनतीचे हे फळ असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या मोहिमेच्या यशानंतर आता 'आर्टिमिस ३' मोहिमेची तयारी सुरू झाली असून, लवकरच पुढील पाऊल उचलले जाईल, असा विश्वास 'नासा'ने व्यक्त केला आहे..मोहिमेत अंतराळवीरांचे कार्यअंतराळयानातील जीवरक्षक प्रणाली, आपत्कालीन प्रक्रिया, तसेच मानवी नियंत्रणाची चाचणीभविष्यातील मोहिमांसाठी महत्त्वपूर्ण माहिती यातून मिळालीचंद्राभोवतीच्या फिरताना अंतराळवीरांनी सात हजारहून अधिक छायाचित्रे टिपलीचंद्राच्या पृष्ठभागावरील विवरे, लाव्हा प्रवाह, पृथ्वीचे मावळणे आणि उगवण्याची दृश्ये, तसेच सूर्यग्रहणाचे दुर्मिळ चित्रण केले..सर्व अंतराळवीर सुरक्षित आणि आनंदी असून ते लवकरच ह्युस्टनला परततील.- रिक हेनफ्लिंग, मोहीम संचालक, 'नासा'