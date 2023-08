नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० हटवल्याला चार वर्षे झाली पण इथं अद्याप निवडणुका घेण्यात आलेल्या नाहीत. केंद्र सरकार इथं निवडणुका कधी घेणार आहे? असा सवाल सरन्यायाधीश चंद्रचूड सुप्रीम कोर्टात केला. त्यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी उत्तर दिलं आहे. (Article 370 When will elections be held in Jammu and Kashmir Government gave info after CJI Chandrachud question)

कलम ३७० हटल्याच्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेतली जात आहे. या सुनावणीवेळी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी सरकारला सवाल केला की, "तुम्ही निवडणुका कधी घेणार आहात?" त्यावर तुषार मेहता म्हणाले, "निवडणुकांची तयारी सध्या सुरु आहे, आम्ही निवडणुका घेण्याच्या दिशेने चाललो आहोत" त्यावर चंद्रचूड म्हणाले, "लोकशाही प्रक्रिया राज्यात सुरू होणं महत्वाचं आहे, त्यासाठी रोडमॅप तयार करा"