Arun Govil: देशभरातील मशिदींमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावा; युपीचे खासदार अरुण गोविल यांनी का केले हे आवाहन ?

CCTV cameras: मेरठचे खासदार अरुण गोविल यांनी देशभरातील मशिदींमध्ये सीसीटीव्ही अनिवार्य करण्याची मागणी केली. सुरक्षा आणि पारदर्शकतेसाठी हे आवश्यक असल्याचे त्यांनी लोकसभेत स्पष्ट केले.
मेरठचे खासदार अरुण गोविल यांनी देशभरातील मशिदींमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणे अनिवार्य करावे, अशी मागणी केली आहे. सौदी अरेबियासह अनेक मुस्लिम देशांमध्ये अशी व्यवस्था लागू आहे, त्यामुळे भारतातही हे शक्य आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. गुरुवारी अरुण गोविल यांनी लोकसभेत राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित एक महत्त्वाचा विषय उपस्थित केला.