अरुण जेटली अनंतात विलीन; शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार

नवी दिल्ली : भारतीय जनता पक्षाचे वरिष्ठ नेते, विख्यात कायदेतज्ज्ञ अरुण जेटली यांच्यावर दिल्लीतील निगम बोध घाट येथे आज (रविवारी) दुपारी शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. सरकारकडून दोन दिवसांचा राष्ट्रीय दुखवटा जाहीर करण्यात आला आहे.

संसदेपासून सडकेपर्यंत पक्षाला अनेक कठीण प्रसंगातून बाहेर काढणारे राजकारणातील चाणक्‍य अरुण जेटली यांचे शनिवारी दुपारी पाऊणच्या सुमारास प्रदीर्घ आजाराने निधन झाले. त्यांच्या मागे पत्नी संगीता तसेच त्यांचा वकिलीचा वारसा चालविणारी रोहन व सोनाली ही मुले आहेत. 'एम्स'मधून त्यांचे पार्थिव कैलास कॉलनीतील त्यांच्या निवासस्थानी नेण्यात आले.

Delhi: Former Union Minister and BJP leader, #ArunJaitley cremated with full state honours at Nigambodh Ghat, today. pic.twitter.com/Nj2THkdnPv

