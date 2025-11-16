देश

Arunachal Monorail: कामेंग खोऱ्यामध्ये धावणार मोनोरेल; अरुणाचल प्रदेशमध्ये लष्कराच्या ‘गजराज कोअर’ची कमाल

Gajraj Corps Launches High-Altitude Monorail in Arunachal Pradesh: अरुणाचल प्रदेशातील कामेंग खोऱ्यात भारतीय लष्कराने सुरू केलेली मोनोरेल सेवा प्रतिकूल परिस्थितीतही कामगिरी करत आहे. ही सुविधा अत्यावश्यक वाहतूक आणि बचाव कार्यासाठी उपयुक्त ठरेल.
इटानगर : भारतीय लष्कराच्या ‘गजराज कोअर’ने अशक्यप्राय अशी कामगिरी केली आहे. हिमालयाच्या कुशीत अरुणाचल प्रदेशातील कामेंग खोऱ्यात अतिशय प्रतिकूल वातावरणामध्ये लष्कराच्या जवानांना अत्यावश्यक साधनसामग्री पोहोचविण्याच्या उद्देशाने मोनोरेल सेवा सुरू करण्यात आली आहे.

