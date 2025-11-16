Arunachal Monorail: कामेंग खोऱ्यामध्ये धावणार मोनोरेल; अरुणाचल प्रदेशमध्ये लष्कराच्या ‘गजराज कोअर’ची कमाल

इटानगर : भारतीय लष्कराच्या ‘गजराज कोअर’ने अशक्यप्राय अशी कामगिरी केली आहे. हिमालयाच्या कुशीत अरुणाचल प्रदेशातील कामेंग खोऱ्यात अतिशय प्रतिकूल वातावरणामध्ये लष्कराच्या जवानांना अत्यावश्यक साधनसामग्री पोहोचविण्याच्या उद्देशाने मोनोरेल सेवा सुरू करण्यात आली आहे..तब्बल सोळा हजार फुटांवर ही मोनोरेल धावेल. ही नवी प्रणाली पूर्णक्षमतेने कार्यान्वित झाली असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. प्रतिकूल वातावरणात डोंगराळ प्रदेशामध्ये समुद्रसपाटीपासून अतिशय उंचावर ही प्रणाली काम करेल. .या भागामध्ये पारंपरिक पद्धतीने वाहतूक करताना असंख्य अडथळे येतात. तीव्र उताराच्या अस्थिर अशा पृष्ठभागावर वस्तूंची वाहतूक आणि त्यांची साठवणूक हे एक मोठे आव्हानात्मक काम असते. मोनोरेलमुळे ही समस्या निकाली निघाली आहे. दिवसा आणि रात्री देखील या मोनोरेलच्या माध्यमातून वाहतूक करता येऊ शकते. .केवळ मालाची वाहतूकच नाही तर अपघाताच्या प्रसंगी देखील येथे वेगाने मदत आणि बचाव कार्य करण्यासाठी ती उपयोगी ठरू शकते. या भागातील वातावरणात फार कमी कालावधीमध्ये टोकाचे बदल होतात, अशा स्थितीमध्ये हेलिकॉप्टरच्या माध्यमातून वाहतूक करणे आव्हानात्मक असते..पुरवठा साखळीला आधारकामेंग सेक्टर हे चीनला लागू असून या भागामध्ये नेहमीच तणावपूर्ण स्थिती असते. अशा स्थितीमध्ये येथील पुरवठा साखळी भक्कम असणे गरजेचे आहे. भविष्यामध्ये देखील ही प्रणाली अधिक लाभदायी ठरू शकते. हिम वादळ आणि उष्णतेच्या काळामध्ये ही प्रणाली सदैव सक्रिय राहू शकते. या मोनोरेलसाठीचा आराखडा हा गजराज कोअरने तयार केला होता. पूर्णपणे स्वदेशी उपकरणे आणि घटकांचा वापर करून त्याची निर्मिती करण्यात आली आहे..मोनोरेल कशी धावते?या मोनोरेलसाठी आधी लोहमार्ग उभारण्यात आला होता, नंतर त्यावर एक खास ट्रॉली ठेवण्यात आली. या ट्रॉलीच्या माध्यमातून तीनशे किलो वजनापर्यंतचे साहित्य उंचावर नेता येऊ शकते. दारूगोळा, खाद्यपदार्थ आणि अन्य अभियांत्रिकी उपकरणे यातून थेट लष्कराच्या ठाण्यांपर्यंत नेता येणे शक्य होणार आहे..Premium| India Defense Technology: अमेरिकेतील टेक कंपन्या लष्करासोबत काम का करत आहेत, भारताची भूमिका काय?.आव्हाने कायमभारतीय लष्कराने मोठ्या कष्टाने हा प्रकल्प पूर्ण केला असला तरीसुद्धा त्यासमोरील आव्हाने मात्र कायम आहेत. तीव्र थंडीच्या वातावरणाचा त्यावर परिणाम होऊ शकतो. या मोनोरेलला आधार देण्यासाठी अन्य सुविधा उभाराव्या लागतील आणि तेच सर्वांत आव्हानात्मक काम असेल. हा प्रयोग जर यशस्वी झाला तर अन्य भागांमध्येही तो राबविता येऊ शकेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.