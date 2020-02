Delhi Elections : ज्यांनी काम केलं त्यांनाच दिल्लीकर निवडून देतील : अरविंद केजरीवाल

दिल्ली विधानसभा निवडणूक 2020 : नवी दिल्ली : बहुचर्चित अशा दिल्ली विधानसभा निवडणूकीसाठी आज (ता. ८) मतदान होत आहे. सकाळीच दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी कुटुंबासह मतदानाचा हक्क बजावला. सिव्हिल लाईन्स येथे त्यांचे मतदान केंद्र होते. यावेळी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी महिलांनी जास्तीत जास्त मतदान करावे असे आवाहन केले आहे. सकाळी अकरा वाजेपर्यंत दिल्लीत ६.९६%मतदान झाले.

Delhi Assembly Elections : दिल्लीकर आज कोणाला देणार कौल!

Delhi: Chief Minister Arvind Kejriwal along with his family casts his vote at a polling booth in Civil Lines; BJP's Sunil Yadav & Congress's Romesh Sabharwal are contesting against him from New Delhi constituency. pic.twitter.com/oistLxaoDb — ANI (@ANI) February 8, 2020

'मला आशा आहे की, दिल्लीतील जनता ही काम पाहूनच मतदान करेल. विशेषतः महिलांनी जास्तीत जास्त मतदान करावे असे मी आवाहन करतो. माझी अशी अपेक्षा आहे की आप तिसऱ्यांदा पुन्हा एकदा सरकार स्थापन करेल,' अशी प्रतिक्रिया केजरीवाल यांनी माध्यमांशी बालताना दिली. आपने मागील निवडणूकीत ६७ जागा जिंकल्या होत्या, दिल्लीकरांनी मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनाच पसंती दर्शवली होती.

Delhi CM Arvind Kejriwal: I appeal to all, specially to the women, to cast their votes today. I am hopeful that people of Delhi will vote on the basis of the work done. I am hopeful that Aam Aadmi Party will come back to power for the third time. #DelhiElections2020 https://t.co/5MfBUVng91 pic.twitter.com/zPSZdgHpsm — ANI (@ANI) February 8, 2020

यावर्षी अरविंद केजरीवाल यांचा मुलगा पुलकित हा पहिल्यांदाच मतदान करत आहे. त्याने दिल्लीतील तरूणाईला जास्तीत जास्त मतदान करण्याचे आवाहन केले आहे. यासह त्यांची पत्नी, मुलगी, आई-वडिल यांनीही मतदानाचा हक्क बजावला.

Chief Minister of Delhi, Arvind Kejriwal: Voted along with my family, including my first-time voter son. Urge all young voters to come out to vote. Your participation strengthens democracy. #DelhiElections2020 pic.twitter.com/gW9gr2MHMl — ANI (@ANI) February 8, 2020

दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांनीही पांडव नगर येथे पत्नी सीमा सिसोदिया यांच्यासह मतदानाचा हक्क बजावला. यावेळी ते पतपरगंज विधीनसभा मतदारसंघातून निवडणूकीच्या रिंगणता उतरले आहे.

Delhi Deputy CM and Aam Aadmi Party candidate from Patparganj Assembly constituency, Manish Sisodia and his wife Seema Sisodia cast their vote at MCD school in Pandav Nagar. pic.twitter.com/sAYFidHdAG — ANI (@ANI) February 8, 2020

दोन दिवसांपूर्वीच त्यांचे विशेष अधिकारी गोपाल कृष्ण माधव यांना लाच घेतल्याप्रकरणी अटक केले होते.