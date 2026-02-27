Arvind Kejriwal : दिल्लीतील मद्य घोटाळ्याच्या आरोपातून निर्दोष मुक्ततेनंतर अरविंद केजरीवाल यांना अश्रू अनावर; म्हणाले- सत्याचाच विजय झाला

दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांना कथित दिल्ली दारू घोटाळ्यातून निर्दोष मुक्त करण्यात आले आहे. केजरीवाल यांच्यासोबतच राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यासह सर्व २३ आरोपींनाही निर्दोष मुक्त केले. माध्यमांशी बोलताना अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांना अश्रू अनावर झाले. .केजरीवाल म्हणाले की सत्य नेहमीच जिंकते. त्यांचा भारतीय न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे. "सत्याचा विजय झाला आहे. देव आपल्यासोबत आहे," ते म्हणाले. "आम आदमी पक्षाला नष्ट करण्यासाठी पाच प्रमुख नेत्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या घरातून खेचून तुरुंगात टाकण्यात आले. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना दोन वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली." .Arvind Kejriwal to Amit Shah : ‘’...अशा मंत्र्याने, पंतप्रधानांनीही त्यांचे पद सोडावे का?'’ ; केजरीवालांचा अमित शहांवर निशाणा!.माजी मुख्यमंत्री केजरीवाल म्हणाले की न्यायालयाच्या निर्णयावरून हे स्पष्ट होते की केजरीवाल भ्रष्ट नाहीत. "मी फक्त माझे उत्पन्न प्रामाणिकपणे कमावले आहे आणि आज ते सिद्ध झाले आहे. केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आणि आम आदमी पक्ष हे कट्टर प्रामाणिक आहेत." भाजप आणि केंद्र सरकारवर टीका करताना केजरीवाल म्हणाले, "सत्तेसाठी चांगले काम करा. देशासमोर मोठ्या समस्या आहेत; त्या सोडवून सत्तेत या. खोटे खटले दाखल करू नका." यामुळे देश पुढे जाणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.