देश

काँग्रेस की भाजप? अरविंद केजरीवाल यांच्या तुरुंगातून बाहेर येण्याचा राजकीय फायदा कुणाला?

Arvind Kejriwal Clean Chit in Delhi Liquor Scam Case : केजरीवाल यांना मिळालेल्या क्लीनचिटनंतर राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आलं आहे. केजरीवाल यांच्या बाहेर येण्याने भाजपाला राजकीय फायदा होणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जातो आहे.
Arvind Kejriwal Clean Chit in Delhi Liquor Scam Case

Arvind Kejriwal Clean Chit in Delhi Liquor Scam Case

ESAKAL

Shubham Banubakode
Updated on

दिल्लीतील मद्य घोटाळा प्रकरणात न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांना निर्दोष मुक्त केले आहे. केजरीवाल आणि सिसोदिया यांच्याविरुद्ध कोणतेही ठोस पुरावे नसल्याचे न्यायालयानं म्हटलं. या निकालानंतर अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी केजरीवाल भावुक झाल्याचंही बघायला मिळालं. दरम्यान, आता केजरीवाल यांना मिळालेल्या क्लीनचिटनंतर राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आलं आहे. केजरीवाल यांच्या बाहेर येण्याने भाजपाला राजकीय फायदा होणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जातो आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
Congress
Arvind Kejriwal
CM Arvind Kejriwal

Related Stories

No stories found.