Arvind Kejriwal to Amit Shah : ‘’...अशा मंत्र्याने, पंतप्रधानांनीही त्यांचे पद सोडावे का?'’ ; केजरीवालांचा अमित शहांवर निशाणा!

Arvind Kejriwal’s Strong Remarks Against Amit Shah: फौजदारी प्रकरणांमध्ये अटक झाल्यानंतर पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकण्याच्या विधेयकावर आम आदमी पार्टीचे संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या विधानावर प्रत्युत्तर दिले आणि म्हटले आहे की, जो व्यक्ती गंभीर गुन्ह्यांच्या दोषींना आपल्या पक्षात समाविष्ट करतो आणि त्यांचे सर्व खटले निकाली काढतो आणि त्यांना मंत्री, उपमुख्यमंत्री किंवा मुख्यमंत्री बनवतो, अशा मंत्र्याने,पंतप्रधानानेही आपले पद सोडले पाहिजे का? अशा व्यक्तीला किती वर्षांची शिक्षा व्हावी?
दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी इंस्टाग्रामवर अमित शाह यांचे विधान कोट केले आणि लिहिले, "जर एखाद्यावर खोटा खटला दाखल केला गेला आणि त्याला तुरुंगात पाठवले गेले आणि नंतर तो निर्दोष सुटला, तर त्याच्यावर खोटा खटला दाखल करणाऱ्या मंत्र्याला किती वर्षांची शिक्षा व्हावी?"
एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत अमित शाह म्हणाले आहेत की, "जर एखाद्याला पाच वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झालेल्या प्रकरणात तुरुंगात जावे लागले आणि ३० दिवसांत जामीन मिळाला नाही, तर त्याला पद सोडावे लागेल, कोणत्याही क्षुल्लक आरोपासाठी त्याला पद सोडावे लागणार नाही. पण भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले किंवा पाच वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झालेले मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधान तुरुंगातून सरकार चालवतात हे किती योग्य आहे?"
आम आदमी पक्षाचे (आप) संयोजक अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेबद्दल अमित शाह म्हणाले की, जेव्हा केजरीवाल तुरुंगात असल्याचे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले तेव्हा त्यांनी पदाचा राजीनामा द्यावा. तेव्हा न्यायालयाने म्हटले होते की नैतिकतेच्या आधारावर त्यांनी पद सोडावे, परंतु सध्याच्या कायद्यात त्यांना पदावरून हटवण्याची कोणतीही तरतूद नाही.
तर अरविंद केजरीवाल यांनी शाह यांच्या विधानाला उत्तर देताना म्हटले आहे की, "जेव्हा केंद्राने मला राजकीय कटाचा भाग म्हणून खोट्या प्रकरणात अडकवले आणि तुरुंगात पाठवले, तेव्हा मी १६० दिवस तुरुंगातून सरकार चालवले."
अरविंद केजरीवाल म्हणाले, "गेल्या सात महिन्यांत दिल्लीच्या भाजप सरकारने दिल्लीची अशी अवस्था केली आहे की आज दिल्लीतील लोकांना त्या तुरुंग सरकारची आठवण येत आहे. किमान तुरुंग सरकारच्या काळात वीज कपात नव्हती, पाणी उपलब्ध होते, रुग्णालये आणि मोहल्ला क्लिनिकमध्ये मोफत औषधे उपलब्ध होती, मोफत चाचण्या केल्या जात होत्या, एका पावसानंतर दिल्लीची स्थिती इतकी वाईट नव्हती, खाजगी शाळांना मनमानी वागण्याची आणि गुंडगिरी करण्याची परवानगी नव्हती."
