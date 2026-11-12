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Arvind Kejriwal Death Threat: अरविंद केजरीवाल यांना जीवे मारण्याची धमकी; लॉरेन्स बिश्नोई गँगच्या नावाने मागितली ७ कोटींची खंडणी

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Arvind Kejriwal Receives Death Threat; ₹7 Crore Extortion Demand Made in Lawrence Bishnoi Gang's Name

Arvind Kejriwal Receives Death Threat; ₹7 Crore Extortion Demand Made in Lawrence Bishnoi Gang's Name

esakal

Ankur Nikam
Updated on

Arvind Kejriwal Death Threat: आम आदमी पार्टीचे (AAP) संयोजक अरविंद केजरीवाल यांना जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली असून, त्यांच्याकडे ७ कोटी रुपयांची खंडणी मागण्यात आली आहे. लॉरेन्स बिश्नोई टोळीचा सदस्य असल्याचा दावा करणाऱ्या एका व्यक्तीने फोन आणि व्हॉट्सॲप संदेशाद्वारे ही धमकी दिल्याची माहिती पंजाब पोलिसांनी गुरुवारी (१२ नोव्हेंबर) दिली.

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