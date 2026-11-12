Arvind Kejriwal Death Threat: अरविंद केजरीवाल यांना जीवे मारण्याची धमकी; लॉरेन्स बिश्नोई गँगच्या नावाने मागितली ७ कोटींची खंडणी

Arvind Kejriwal Death Threat: आम आदमी पार्टीचे (AAP) संयोजक अरविंद केजरीवाल यांना जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली असून, त्यांच्याकडे ७ कोटी रुपयांची खंडणी मागण्यात आली आहे. लॉरेन्स बिश्नोई टोळीचा सदस्य असल्याचा दावा करणाऱ्या एका व्यक्तीने फोन आणि व्हॉट्सॲप संदेशाद्वारे ही धमकी दिल्याची माहिती पंजाब पोलिसांनी गुरुवारी (१२ नोव्हेंबर) दिली..दिल्लीतील तिलक नगरचे आमदार जरनैल सिंह यांना आरोपीने फोन करून धमकी दिली. त्यानंतर व्हॉट्सॲपवरही संदेश पाठवण्यात आला. या संदेशात आरोपीने आपण लॉरेन्स बिश्नोई टोळीचा सदस्य असल्याचे सांगत अरविंद केजरीवाल यांच्याकडे ७ कोटी रुपयांची मागणी केली..Jammu and Kashmir: जम्मू-काश्मीरमध्ये दोन विशेष पोलिस जवानांची गोळ्या झाडून हत्या; जंगलात सापडले मृतदेह, शस्त्रे गायब.खंडणीची रक्कम न दिल्यास अरविंद केजरीवाल आणि त्यांची मुलगी हर्षिता केजरीवाल यांना ठार मारण्यात येईल, अशी धमकी आरोपीने दिली. या प्रकरणी जरनैल सिंह यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. तसेच केजरीवाल आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना पुरेशी सुरक्षा देण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे..आमदारांच्या तक्रारीनंतर मोहाली पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार (IT Act) गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणाचा तपास सायबर क्राइम पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक सुनील कुमार यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे.पोलिसांकडून धमकी देण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या मोबाइल क्रमांकाचे कॉल रेकॉर्ड, आयपी लॉग आणि लोकेशन डेटाची तपासणी सुरू आहे. आरोपीची ओळख आणि धमकीमागील नेमके कारण शोधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या प्रकरणातील पुढील तपशील अद्याप समोर आलेले नाहीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.