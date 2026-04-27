Arvind Kejriwal : अरविंद केजरीवाल यांची गांधीगिरी ! न्या. स्वर्णकांता यांच्या न्यायालयात उपस्थित राहणार नाहीत; 'या'मुळे अवलंबला सत्याग्रहाचा मार्ग

दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांची, कथित मद्य घोटाळ्याप्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली होती. या निकालाला आव्हान देत तपास यंत्रणेने दिल्ली उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठ या प्रकरणावर सुनावणी घेणार आहे. मात्र, आपण न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांच्या न्यायालयात हजर राहणार नाही, असे अरविंद केजरीवाल यांनी आता जाहीर केले आहे..या संदर्भात, त्यांनी न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांना एक पत्रही लिहिले आहे. आपल्या पत्रात अरविंद केजरीवाल यांनी नमूद केले आहे की, आपण त्यांच्यासमोर प्रत्यक्षपणे किंवा कायदेशीर प्रतिनिधीमार्फत हजर राहणार नाही. त्यांनी पुढे असेही म्हटले आहे की, न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांच्याकडून आपल्याला न्याय मिळेल, ही आपली आशा आता धुळीस मिळाली आहे. परिणामी, महात्मा गांधी यांनी पुरस्कारलेल्या सत्याग्रहाच्या मार्गाचा अवलंब करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे..दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी असाही दावा केला आहे की, न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी दिलेल्या कोणत्याही निकालाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याचा अधिकार आपण राखून ठेवला आहे. अरविंद केजरीवाल यांनी यापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करून, सुनावणीसाठीचे खंडपीठ बदलण्याची मागणी केली होती. या प्रकरणाच्या सुनावणीतून स्वतःला अलिप्त ठेवावे असे आवाहन न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांना करताना, त्यांनी असा युक्तिवाद केला होता की, न्यायमूर्तींनी त्यांच्याबद्दल आधीच एक पूर्वग्रहदूषित मत तयार करून ठेवले आहे..राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न असलेल्या अधिवक्ता परिषदेने आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात न्यायमूर्ती शर्मा यांनी सहभाग घेतल्याचा संदर्भ देत, अरविंद केजरीवाल यांनी असा प्रश्न उपस्थित केला होता: "जर एखादे न्यायाधीश एखाद्या विशिष्ट विचारसरणीचे पुरस्कर्ते असतील आणि मी त्या विचारसरणीचा विरोधक असेल, तर मला खरोखरच न्यायाची अपेक्षा करता येईल का?" त्यावेळी, अरविंद केजरीवाल यांनी न्यायालयात स्वतः आपली बाजू मांडली होती आणि सुमारे दीड तास आपला युक्तिवाद केला होता..त्यानंतर न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी केजरीवाल यांची ही याचिका फेटाळून लावली. आपल्या निकालात त्यांनी असे निरीक्षण नोंदवले की, ठोस पुराव्यांशिवाय केलेले आरोप हे केवळ तर्कवितर्क ठरतात आणि त्यांना न्यायप्रक्रियेवर प्रभाव पाडू दिला जाऊ शकत नाही. न्यायमूर्ती शर्मा यांनी ठामपणे सांगितले की, त्या या सुनावणीतून स्वतःला अलिप्त ठेवणार नाहीत, तसेच अशा प्रकारच्या मागण्यांना त्या कदापि बळी पडणार नाहीत.