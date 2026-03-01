Arvind Kejriwal : ...तर राजकारण सोडून देईन, अरविंद केजरीवाल यांचे दिल्लीतील जंतरमंतरवरून आव्हान

दिल्लीतील मद्य घोटाळ्याच्या कथित प्रकरणातून निर्दोष मुक्त झाल्यानंतर, माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी जंतरमंतरवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपवर तीव्र हल्लाबोल केला.आपण कट्टर प्रामाणिक असल्याचे सांगून त्यांनी आव्हान दिले की जर कोणी लाच घेतल्याचे सिद्ध करू शकले तर ते राजकारण सोडतील. त्यांनी असा दावा केला की पंतप्रधान मोदी त्यांचा द्वेष करतात आणि म्हणूनच त्यांनी चौकशी सुरू केली..जंतरमंतर येथील एका सभेत अरविंद केजरीवाल म्हणाले, "मला आयआयटीमध्ये खूप चांगले गुण मिळाले. मी अभ्यासात चांगला होतो. जर मला हवे असते तर मी अमेरिकेत जाऊन शिक्षण घेऊ शकलो असतो. माझे अनेक मित्र अमेरिकेत गेले होते. पण त्यावेळी माझ्या मनात एक विचार आला: आपल्या देशाची परिस्थिती खूप वाईट आहे. जर आपण सर्व सुशिक्षित लोक आयआयटी आणि इतर प्रतिष्ठित संस्थांमध्ये शिक्षण घेतल्यानंतर अमेरिकेत गेलो तर आपल्या देशाची काळजी कोण घेईल? आपला देश कोण सुधारेल? मी अमेरिकेत गेलो नाही. मी भारतात राहिलो. पंतप्रधान मोदी माझा इतका द्वेष का करतात हे मला माहित नाही. पंतप्रधान मोदींनी माझ्याविरुद्ध असंख्य चौकशी केली. दहा वर्षांत भ्रष्टाचाराचा एक पैसाही सापडला नाही." जर दिल्ली सरकारचा कोणताही कंत्राटदार किंवा विक्रेता उभा राहून म्हणाला की केजरीवाल यांनी माझ्याकडून पैसे मागितले तर मी राजकारण सोडेन..पन्नास वर्षांपूर्वीची आणीबाणी: बदललेले जनजीवन आणि राजकीय ध्रुवीकरण - एक व्यक्तिगत अनुभव!.पंतप्रधान मोदींना सोनम वांगचुकची भीती - केजरीवालअरविंद केजरीवाल यांनी दावा केला की भाजप सरकारने १२ वर्षांत देशाचा नाश केला आहे. त्यांनी पंतप्रधान मोदींना ड्रामा क्वीन म्हटले आणि म्हटले की देशभरात पेपर लीक होत आहेत, तरीही ते परीक्षेची चर्चा करत आहेत. ते म्हणाले, "मोदीजी म्हणतात की केजरीवाल भ्रष्ट आहेत. न्यायालयाने केजरीवाल यांना कट्टर प्रामाणिक घोषित केले आहे." त्यांनी असा दावा केला की पंतप्रधान मोदी सोनम वांगचुक यांना घाबरतात. त्यांनी सोनम वांगचुक यांना तुरुंगात टाकले. वांगचूक यांना पद्मभूषण मिळाले पाहिजे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.