Arvind Kejriwal: केजरीवाल यांचा राजीनामा जाहीर, कोण होणार दिल्लीचा नवा मुख्यमंत्री? 'हे' नाव शर्यतीत सर्वात पुढे

Atishi Next CM Of Delhi: अरविंद केजरीवाल यांच्या राजीनाम्याच्या घोषणेनंतर आता दिल्लीचा मुख्यमंत्री कोणाला होणार हा प्रश्न सर्वांच्या मनात निर्माण झाला आहे.

Arvind Kejriwal Atishi May Become Next CM Of Delhi Esakal