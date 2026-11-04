देश

Asaduddin Owaisi: 'एका अब्दुलने मिशीगन जिंकले; आता दुसऱ्याने यूपीत कमाल करून दाखवावी!' ओवैसींना म्हणायचेय काय?

Asaduddin Owaisi links Abdul El-Sayed’s Michigan victory to Muslim political representation in Uttar Pradesh: अमेरिकेच्या मिशिगनमधून अब्दुल एल-सय्यद यांनी सिनेटची निवडणूक जिंकल्यानंतर असदुद्दीन ओवैसी यांनी उत्तर प्रदेशातील मुस्लिमांना आपली राजकीय ओळख मजबूत करण्याचे आवाहन केले आहे.
Asaduddin Owaisi
Asaduddin Owaisi sakal
Ashok Jawale
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New Delhi: एका अब्दुलने अमेरिकेतील निवडणुकीत मिशिगनमध्ये बाजी मारली आहे; आता दुसऱ्या अब्दुलने उत्तर प्रदेशात आपली ताकद दाखवून द्यावी, असे विधान ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीनचे (AIMIM) अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांनी केले आहे. अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकीच्या निकालांवर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना या निवडणुकीची तुलना ओवैसी यांनी उत्तर प्रदेशातील आगामी निवडणुकांशी केली आहे.

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