Asaduddin Owaisi: 'एका अब्दुलने मिशीगन जिंकले; आता दुसऱ्याने यूपीत कमाल करून दाखवावी!' ओवैसींना म्हणायचेय काय?

New Delhi: एका अब्दुलने अमेरिकेतील निवडणुकीत मिशिगनमध्ये बाजी मारली आहे; आता दुसऱ्या अब्दुलने उत्तर प्रदेशात आपली ताकद दाखवून द्यावी, असे विधान ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीनचे (AIMIM) अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांनी केले आहे. अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकीच्या निकालांवर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना या निवडणुकीची तुलना ओवैसी यांनी उत्तर प्रदेशातील आगामी निवडणुकांशी केली आहे..Rahul Gandhi: '२४ तास झाले, आता तरी चर्चेला या!' राहुल गांधींचे मोदींना पुन्हा आव्हान; एपस्टीन प्रकरणही उकरून काढले.अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकीत मिशिगनमधून डेमोक्रॅटिक पक्षाचे उमेदवार अब्दुल एल-सय्यद यांनी विजय मिळवला. अमेरिकेच्या सिनेटवर निवडून जाणारे ते पहिले मुस्लिम ठरले आहेत. त्यांच्या या विजयाचा संदर्भ देत ओवैसी यांनी उत्तर प्रदेशातील मुस्लिमांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. ‘एक अब्दुल मिशिगनमध्ये जिंकला, आता उत्तर प्रदेशातील अब्दुलने आपली राजकीय ओळख मजबूत करायला हवी,’ असे विधान त्यांनी केले.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .Rahul Gandhi: ‘राज्यघटना आणि लोकशाही वाचवण्यासाठी एकत्र या’; राहुल गांधींचे महारॅलीसाठी देशवासीयांना आवाहन.ओवैसी यांनी आज ‘एक्स’वर पोस्ट करत आपली भूमिका मांडली. ‘संघ परिवाराने अब्दुल या नावाला टोमण्याचे स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केला. आता अब्दुल कोणाचाही गुलाम नसून केवळ अल्लाहसमोर झुकतो, हे दाखवून देण्याची वेळ आली आहे. आता आम्ही कोणासाठी दरी अंथरणार नाही,’ असे त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटले आहे..उत्तर प्रदेशात २०२७ मध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर ओवैसी यांनी समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेसवर टीकास्त्र सोडले. या पक्षांकडून मुस्लिम मतदारांचा पाठिंबा घेतला जातो; मात्र त्यांना निर्णयप्रक्रियेत आणि नेतृत्वाच्या स्तरावर पुरेसे स्थान दिले जात नाही, असा आरोप त्यांनी केला. मुस्लिम समाजाने नेहरू-गांधी कुटुंब किंवा यादव नेतृत्वावर अवलंबून न राहता स्वतःच्या समाजातून नेते घडवावेत, असे आवाहनही ओवैसी यांनी यापूर्वी केले होते..रामपूरमधील सभेत त्यांनी मुस्लिम तरुण-तरुणींनी आमदार आणि खासदार होण्याचे स्वप्न पाहावे, असे म्हटले होते. कैराना येथील सभेत समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांच्यावरही त्यांनी टीका केली होती. दुसरीकडे, उत्तर प्रदेशात विरोधी पक्षांची एकजूट व्हावी, अशी भूमिका मांडतानाच एमआयएमला समान राजकीय भागीदारी मिळाली पाहिजे, अशी अटही ओवैसी यांनी ठेवली आहे..दरम्यान, २०२२ च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत एमआयएमला एकही जागा जिंकता आली नव्हती. त्यामुळे मिशिगनमधील विजयाचा दाखला देत ओवैसी यांनी दिलेला संदेश हा आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुस्लिम मतदारांमध्ये स्वतंत्र राजकीय नेतृत्वाची भूमिका बळकट करण्याच्या प्रयत्नाचा भाग मानला जात आहे.