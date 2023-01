नवी दिल्ली : स्वयंघोषीत संत आसाराम बापूच्या अडचणीत पुन्हा वाढ झाली आहे. कारण आणखी एका बलात्कार प्रकरणात सेशन्स कोर्टानं त्याला दोषी ठरवलं असून उद्या यावर निकाल देणार आहे. तर याच प्रकरणात दुसऱ्या एका आरोपीची निर्दोष मु्क्तता केली आहे. (Asaram Bapu convicted in rape case the court decision will be announced tomorrow)

काय आहे प्रकरण? कोर्टानं काय म्हटलंय?

सन २०१३ मध्ये आसारामवर सूरतमधील एका मुलीवर बलात्कार केल्याचा आरोप होता. तर या पीडितेच्या छोट्या बहिणीवर नारायण साई यानं बलात्कार केल्याचा आरोप होता. या प्रकरणात आसारामसह त्याची पत्नी लक्ष्मी, मुलगी भारती आणि चार महिला अनुयायी ध्रुवबेन, निर्मला, जस्सी आणि मीरा हे आरोपी आहेत. यावेळी आसारामनं व्हर्चुअली कोर्टात हजेरी लावली. सुनावणीनंतर कोर्टानं आसारामला दोषी ठरवलं.

शिक्षेवर शिक्षा....दिलासा मिळण्याची आशा नाहीच

आसाराम यापूर्वीच्या एका बलात्कार प्रकरणात सध्या जोधपुरच्या तुरुंगात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहे. गेल्यावर्षी नोव्हेंबर महिन्यात आसारामनं जामिनासाठी सुप्रीम कोर्टात अर्ज दाखल केला होता. पण कोर्टानं त्याची याचिका फेटाळून लावली होती. वयोमानामुळं वारंवार तब्येत बिघडत असल्याचं कारण त्यानं यासाठी दिलं होतं. पण त्याच्यावरील गंभीर गुन्हा पाहता कोर्टानं त्याला जामीन नाकारला. त्यानंतर आता सूरतमधील बलात्कार प्रकरणातही आसारामला शिक्षा सुनावली जाणार आहे, त्यामुळं आसारामच्या अडचणीत कमी होणार नाहीत.